15.9.2017 10:00 Mittava huumeiden maahantuonti ja levitys paljastui Kymenlaaksossa Rahakuriirillla 200 000 euroa käteistä. Karhulan Sammonaukiolta löytyi suuri kasvattamo. Keskusrikospoliisi on yhdessä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kanssa paljastanut Kymenlaaksossa toimivan huumausaineiden maahantuonti- ja levitysorganisaation. Levitysorganisaatiolla oli myös oma kannabiskasvattamo Kotkassa Sammonaukiolla. Maahantuontiorganisaation epäillään tuottaneen huomattavia määriä huumausaineita Hollannista Suomeen. Toiminnan epäillään olleen jatkuvaa. Tutkintaoperaatio kesti yli kaksi vuotta. Keskusrikospoliisi sai takavarikoitua kesäkuussa 2017 huomattavan käteissumman rahakuriirin hallusta. Kuriirilla oli hallussaan käteistä lähes 200 000 euroa. Tämän lisäksi organisaatioon kuuluvien epäiltyjen kotietsinnöiltä takavarikoitiin huomattavia määriä käteisvaroja. Keskusrikospoliisilla on takavarikossa yhteensä noin 275 000 euroa. . Esitutkinnan mukaan Hollantiin oli viety syksyn 2016 aikana kahdella eri kerralla yhteensä noin 200 000 euroa maksuna huumausaineista. Lisäksi Keskusrikospoliisi epäilee organisaation toimittaneen keväällä 2016 eri rahankuljetuskanavaa pitkin ainakin 100 000 euroa Hollantiin. Keskusrikospoliisi epäilee, että organisaatio oli toimittanut ja yritti toimittaa yhteissummaltaan noin 500 000 euroa käteistä rahaa Hollantiin maksuna huumausaineista. Esitutkinnan aikana saatiin takavarikoitua epäiltyjen hallusta useita kiloja maahantuotuja huumausaineita. Rahakuriirin hallusta takavarikoiduilla rahoilla olisi saanut hankittua 50 - 150 kiloa huumausainetta Suomeen. Keskusrikospoliisi epäilee, että vastaavia huumausaine-eriä on tuotu useita kertoja. Huumausaineiden epäillään olevan pääasiassa amfetamiinia ja hasista. Kaikkiaan Hollantiin toimitetulla rahamäärällä on saatu hankittua satoja kiloja huumausaineita. Rikoshyötyä epäillään kertyneen ulkomailta tuotetuista huumeista useita satoja tuhansia euroja. Organisaatiolla epäillään olleen myös oma suurituottoinen kannabiskasvattamo Kotkan Karhulassa. Kaakkois-Suomen poliisilaitos teki tammikuussa kotietsinnän Sammonaukiolla sijainneeseen toimistotilaan, jossa kasvamassa ollut sato oli niitetty muutamia päiviä aikaisemmin ja marihuanan kuivatus oli käynnissä. Kuivamaan oli laitettu kaikkiaan 102 kasvin oksaa. Kasvatustoiminnan jatkamiseksi tilaan oli sijoitettu kannabiksen kasvattamiseen tarkoitettu teltta, jossa oli taimivaiheessa kasvamassa 66 kannabiskasvin tainta. Yhteensä valmista marihuanan kukintoa takavarikoitiin 5,8 kiloa. Takavarikoidun marihuanan katukauppa arvo olisi ollut noin 90 000 - 120 000 euroa. Esitutkinnan perusteella vastaavia kannabiseriä oli kasvatettu aikaisemmin jo kolme, joten poliisin arvion mukaan katukauppaan kannabista oli päätynyt kaikkiaan 17,4 kiloa, eli 250 000 - 350 000 euron arvosta. Lisäksi samassa osoitteessa sijainneesta asuinhuoneistosta takavarikoitiin 475 grammaa amfetamiinia, 96 grammaa alfa-PVP:tä ja 443 grammaa hasista sekä 12 170 euroa käteistä rahaa. Poliisi epäilee organisaation levittäneen maahantuotuja ja Kotkassa kasvatettuja huumausaineita ympäri Suomen. Esitutkinta kohdistettiin pääasiassa maahantuonti- ja levitysorganisaation ylätasoon. Esitutkinnan aikana on ollut maahantuontiorganisaatioista vangittuna yhteensä kuusi epäiltyä. Kolme epäiltyä on edelleen vangittuna. Organisaatioon epäillään kuuluneen eritasoisina toimijoina noin 10 henkilöä, joista viisi oli ydinryhmässä. Ydinryhmässä ainoastaan yhdellä oli aikaisempaa rikoshistoriaa. Rikosasia on siirretty syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon. Asian pääkäsittely on kuluvan syksyn aikana.