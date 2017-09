29.9.2017 00:00 Kolumni: Kiinalaiset kotivieraat Suomalaisen matkailuelinkeinon tulevaisuus on kiinalaisissa. Sieltä halutaan tulla, sieltä tulevilla on rahaa. Suomi on eksotiikkaa. Voi vain kuvitella kuinka Pekingin ruuhkista tullut nauttii, kun seisoo Kotkan tai Haminan autiolla torilla. Nyt on tilaa! Sitten kun on sellaista, että voi päästä isonenäisten kotiin tutustumaan suomalaiseen elämään. Toki heitä on valmennettu niin kuin suomalaisia Thaimaahan matkaajia. Ettei mokaa. Niinpä, jos Thaikkulassa ei saa koskettaa ihmisiä päähän eikä loukata kuningasta, niin Suomessa ei saa mennä metriä lähemmäs eikä saa katsoa silmiin.



Kiinalainen ei voi olla ihmettelemättä suomalaista palvelusyhteiskuntaa. Postinjakaja tulee kotiin asti. Posti näet on astunut saattohoitopalvelubisnekseen. Kun sisällä piipahtanut postimies vielä 60-luvulla sanoi ”rouva pissii vaan”, niin nyt posti sanoo, että voisiko rouva kuolla jo, kun olisi tässä kiirus nurmikonleikkuuseenkin.



Kiinalaiselle kotivieraalle näytetään matkamuistot, on tässä muutkin reissanneet. Samovaari Leningradista, kastanjetit Espanjasta (do you know Keihäsmatkat) ja puuhevonen Ruotsista.



Ryijy! On siinä kiinalaisilla ihmettä, taistelevat metsot ja hirvigobeliini. Katsopas Liu tätä, heteka! Nou lude! Lapsenlapsenkuvia kirjoista tyhjän kirjahyllyn vapaat pinnat täynnä. Kiinalainen ei onneksi ymmärrä, kun lapsia esitellään; linnassa, huostaanotossa, vieroituksessa, nuori eläkeläinen.



Parvekkeelle tai patiolle, asumismuodon mukaan, tervetuloa katsomaan. On talvirenkaat siistissä pinossa. Sauna! Vieras on kuullut paljon saunasta, haluaa nähdä. Ja näytetään, ei ole nyt käytössä, on isot kiljupöntöt tai Tallinnan pakettiautoreissun olutvarasto. Ja liikutuksen kyynel tulee vieraan silmään, on ostettu juuri kiinalaista olutta kuormalavallinen. Sanokaa juhlapuheissa mitä sanotte, mutta alkoholi se kansat yhdistää.



Otetaan Koskenkorvaa ja opetetaan vieraita sanomaan se. Nauretaan ja lyödään kämmeniä polviin, on löytynyt yhteinen kieli. Naisväki availee komeroita, esitellään alennusmyyntilöytöjä. Seppälä konkurssi, halpa. Syödään lenkkimakkaraa kylmänä, koneen rypyttämät muka karjalanpiirakat ja lakritsia päälle. Kahvia kaadetaan väkisin kolmaskin kuppi ja annetaan kävijöille mukavat lapinnuket muistoksi. Fiksu vieras ei mainitse, että pohjassahan lukee Made in China.



Jari Nenonen