5.10.2017 00:00 Glamouria ja rajojen rikkomista VALOKUVIA Marika Kiviharju haluaa provosoida. –Haluan kuviini provosoivaa otetta ja rajojen rikkomista. Glamouria ja eroottistakin meininkiä niistä löytyy. Haluan myös, että kuvillani on katsojia, helsinkiläinen valokuvaaja Marika Kiviharju toteaa.

Hänen työnsä jälkeen voi tutustua lokakuun ajan Kotkan Valokuvakeskuksen Sensuroimaton-nimisessä näyttelyssä. Pääroolissa ovat kiusoittelevasti pukeutuneet tai lähes alastomat naishahmot kaikkea muuta kuin tavallisissa ympäristöissä. Osa kuvista pohjautuu muutama vuosi sitten ilmestyneeseen Kiviharjun ja Ilkka Pernun yhteiseen kirjaan Alaston totuus. Teoksessa useat julkisuuden henkilöt kuten Jörn Donner, Helena Lindgren, Juha Veijonen ja Danita Westphal riisuutuvat kameran edessä ja paljastavat tekstissä tuntojaan.



Kaikki Kotkassa nähtävät kuvat ovat mustavalkoisia. Kiviharju kertookin ihailevansa saksalaissyntyistä, USA:ssa vaikuttanut Helmut Newtonia. Vuonna 2004 kuollut Newton on kuuluisa eroottisista mustavalkoisista muotikuvista, joissa naiset esiintyivät provokatiivisissa tilanteissa ja asennoissa.

Kiviharjukin on vienyt kuvattavansa milloin tavaratalon hissin ovelle, Helsingin keskustan arvotalojen rappukäytävään tai tallinnalaisen hotellin sisäänkäynnille.

–Välillä on toimittava todella nopeasti. Jos kuvaamme vaikkapa Espalla, alkaa puhelin pian soida. Kysellään, mitä kuvaat.



Lahden muotoilu- ja taideinstituutista vuonna 2005 valokuvaajaksi valmistunut Kiviharju on tehnyt myös lehtikuvaajan töitä. Nykyisin leipä irtoaa pääosin oman studion avulla. Ihmiset haluavat ammattikuvaajan kuvattavaksi. Jotkut haluavat sonnustautua pinup-malleiksi, jotkut hankkivat kuvia vaikkapa polttarit mielessä. Myös pariskuntia käy studiossa ikuistettavina. Muutamat Kotkankin näyttelyn kuvista ovat asiakaskuvia.

Kiviharju kertoo pyrkivänsä aina ensin juttelemaan rauhassa kuvattavan kanssa. Näin kuvista tulee heidän itsensä näköisiä.

–Minulla on myös muutama luottomalli, joiden kanssa teen töitä. Heidän kanssaan on helppo työskennellä.

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi



Sensuroimaton-näyttely 31. lokakuuta saakka Kotkan Valokuvakeskuksessa (Vuorelankulma 2). Tiloissa pidetään myös pari työpajaa, jolloin harrastajat pääsevät Marika Kiviharjun opastuksella kuvaamaan malleja.