12.10.2017 00:00 Tapahtumakeskus on tulossa KANTASATAMA Aluetalousvaikutukset tukevat tapahtumakeskusta. ”Yleisessä saunassa” keskusteltiin kahden tunnin ajan. Edessä seisomassa Henry Lindelöf, Markku Hannonen, Sami Virtanen ja Pia Hurtta. Kotkan kaupunginvaltuusto päättää 20 miljoonan euron sijoittamisesta kantasataman tapahtumakeskuksen rakentamiseen ensi maanantaina. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin mukaan asia on menossa suuren enemmistön voimin läpi.

–Tästä tilaisuudesta tuli uskoa johtamiseen. Valittava ja vähättelevä fiilis oli poissa, sanoi Lindelöf keskiviikkoillan Yleinen sauna -keskustelutapahtuman päätteeksi.

Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen järjestämä tilaisuus täytti ravintola Vaustin ison kabinetin ääriään myöten. Aiheena oli ”Kantasatama, elinvoinnin lähde vai Kankkulan kaivo”. Toisena alustajana oli kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannnonen.



Lindelöf totesi, että Kotkassa moni asia menee nyt hyvin.

–Keskussairaalaa saneerataan, satama voi hyvin ja Kantasatamasta on tulossa lisäarvoa. Työttömyys on vähentynyt vuodessa 20 prosentista 16 prosenttiin ja verotulot, kiinteistöverotulot ja valtionosuudet ovat lisääntyneet. Meillä on nyt myös Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myynnistä saadut 70 miljoonaa, jotka pitää sijoittaa tuottavasti.

Hotellin, kampuksen, outletin ja tapahtumakeskuksen kokonaisuus toisi Lindelöfin mukaan työpaikkoja ja mahdollisuuden kilpailla muiden kaupunkikeskusten kanssa.



Termi aluetalousvaikutukset tuli moneen kertaan esille. Kaupungin 20 miljoonalla rahoittaman tapahtumakeskuksen kaksi ensimmäistä vuotta olisivat haasteelliset, mutta aluetalousvaikutukset nousisivat neljässä vuodessa 12 miljoonasta 25 miljoonaan euroon vuodessa.

Ensimmäisenä vuonna kävijöitä tapahtumakeskuksessa olisi noin 80 000 ja neljäntenä vuonna jo noin 150 000. Keskus profiloituisi suurten tapahtumien järjestämiseen.

Lindelöfin mukaan on selvitetty, olisiko tapahtumakeskukseen mahdollisuus saada yksityistä rahaa.

–Mutta se raha tulisi korkovaatimuksineen ja voisi tulla kuppaamaan tapahtumakeskusta. Ei se kuitenkaan poissuljettua ole.



Pekka Pöyhönen kysyi tilaisuudessa, mitkä olivat muut vaihtoehdot tapahtumakeskuksen rinnalla kaupungin sijoituksena.

–Niitä ei ollut yhtään, Henry Lindelöf vastasi.

Vesa Salminen muistutti, että kun Kotkassa on suunniteltu syväsatamaa tai muuta, epäilijät ovat aina olleet keskuudessamme.

–Tapahtumakeskus on paras mahdollinen tapa sijoittaa 20 miljoonaa euroa, mistään ei saada samanlaista tuottoa. Mutta jättäkää tyhjää tilaa myöhemmin tulevien ideoiden toteuttamiseen!

Seppo Häkkisen mielestä Kotka on erityinen kaupunki, Helsingin Sanomien jutun mukaankin yksi Suomen kauneimpia. Tämä mielikuva tukee tulevia investointeja.

–Kuihtuvia kaupunkisatamia on kehitetty näin monessa Euroopan kaupungeissa, ja ne ovat menestystarinoita.



Raimo Stenstrand sivalsi, että Kotkassa on kaikessa kehityksessä vastarannankiiskejä.

–Uskotaan tulevaisuuteen, ympärillä olevista kaupungeista tulee väkeä tänne töihin ja muuttaa asumaankin.

Pekka Mandart peräänkuulutti sitä tulevaisuuden uskoa, joka 1800-luvun lopulla sai sahat nousemaan Kotkan alueelle, monista vastoinkäymisistä huolimatta.

”Löylynheittäjinä” Yleisessä saunassa olivat Pia Hurtta ja Sami Virtanen.

–Kotka on seisonut muutaman tukijalan varassa. On hyvä, että nyt on tulossa uusia palvelualan työpaikkoja, Pia Hurtta mietti.

–Tilaisuudessa oli yllättävän positiivinen henki, vaikka tänä aamuna paikallisessa sanomalehdessä oli kehitystä vastustava kirjoitus, Sami Virtanen sanoi.

