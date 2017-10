18.10.2017 00:00 Turismi on elpymässä MATKAILU Ruplan kurssi määrää venäläisten ostokset. Pasi Nurkan mukaan valtaosa venäläisistä matkailijoista on päivämatkalaisia. Venäläiset matkailijat jättivät Kymenlaaksoon viime vuonna lähes 29 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Lasku johtui venäläismatkailijoiden todella voimakkaasti vähentyneestä rahankäytöstä.

–Toissa vuonna ostoksiin Kymenlaaksossa venäläiset käyttivät lähes 32 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaava summa oli vain runsaat 22 miljoonaa euroa. Kun ruplan kurssi heikkenee, matkailijoiden määrä vähenee ja päinvastoin, tietää Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka. Hän kuitenkin arvioi, että käänne parempaan on tapahtunut.

–Venäläismatkailija on käyttänyt viimeisen vuoden aikana maassamme keskimäärin 235 euroa. Tämä on runsaat 60 euroa enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena.



Nurkan mukaan venäläisten arvioidaan tänä vuonna tekevän Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta yli 2,6 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

–Kuluvan vuoden aikana venäläisten matkat Lappeenrannan seudulle ovat lisääntyneet yli 320 000:lla henkilöllä, mutta matkat Kotkan-Haminan seudulle ovat hieman vähentyneet. Kouvolaan tehdyt matkat ovat säilyneet vuoden takaisella tasolla.



Lähes 60 prosenttia Lappeenrannan seudulla vierailleista venäläisistä oli ostosmatkalaisia. Kotkan-Haminan seudulla vierailleista puolestaan runsaat 40 prosenttia oli ostosmatkalaisia, joita Kouvolassa kävijöistä oli vain kolmannes.

–Kotka on menettänyt matkailijoita pääkaupunkiseudulle. Kouvolan muusta Kymenlaaksosta eroava piirre ovat tuttava- ja sukulaisvierailut.

–Kouvola on pikkuisen syrjässä. Paikkakunnan pitäisi löytää uusia vetovoimatekijöitä, pohtii Nurkka, joka ei juuri laske junamatkailijoiden varaan, sillä heidän osuutensa venäläisten kokonaismatkailijavirrasta on ainoastaan 3–4 prosenttia.

Nurkka opastaa Kotkan ja Kouvolan seutuja panostamaan vapaa-ajan asuntotarjontaan, sillä venäläiset pitävät mökkeilystä.

Kai-Pekka Vesalainen Venäläiset matkailijat jättivät Kymenlaaksoon viime vuonna lähes 29 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Lasku johtui venäläismatkailijoiden todella voimakkaasti vähentyneestä rahankäytöstä.–Toissa vuonna ostoksiin Kymenlaaksossa venäläiset käyttivät lähes 32 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaava summa oli vain runsaat 22 miljoonaa euroa. Kun ruplan kurssi heikkenee, matkailijoiden määrä vähenee ja päinvastoin, tietää Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n toimitusjohtaja. Hän kuitenkin arvioi, että käänne parempaan on tapahtunut.–Venäläismatkailija on käyttänyt viimeisen vuoden aikana maassamme keskimäärin 235 euroa. Tämä on runsaat 60 euroa enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena.Nurkan mukaan venäläisten arvioidaan tänä vuonna tekevän Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta yli 2,6 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.–Kuluvan vuoden aikana venäläisten matkat Lappeenrannan seudulle ovat lisääntyneet yli 320 000:lla henkilöllä, mutta matkat Kotkan-Haminan seudulle ovat hieman vähentyneet. Kouvolaan tehdyt matkat ovat säilyneet vuoden takaisella tasolla.Lähes 60 prosenttia Lappeenrannan seudulla vierailleista venäläisistä oli ostosmatkalaisia. Kotkan-Haminan seudulla vierailleista puolestaan runsaat 40 prosenttia oli ostosmatkalaisia, joita Kouvolassa kävijöistä oli vain kolmannes.–Kotka on menettänyt matkailijoita pääkaupunkiseudulle. Kouvolan muusta Kymenlaaksosta eroava piirre ovat tuttava- ja sukulaisvierailut.–Kouvola on pikkuisen syrjässä. Paikkakunnan pitäisi löytää uusia vetovoimatekijöitä, pohtii Nurkka, joka ei juuri laske junamatkailijoiden varaan, sillä heidän osuutensa venäläisten kokonaismatkailijavirrasta on ainoastaan 3–4 prosenttia.Nurkka opastaa Kotkan ja Kouvolan seutuja panostamaan vapaa-ajan asuntotarjontaan, sillä venäläiset pitävät mökkeilystä. 20.10.2017 > Huijareita Huutjärvellä 19.10.2017 > Kärsikää toisianne 18.10.2017 > Turismi on elpymässä 12.10.2017 > Tapahtumakeskus on tulossa 5.10.2017 > Glamouria ja rajojen rikkomista 29.9.2017 > Kolumni: Kiinalaiset kotivieraat 27.9.2017 > Omin voimin onneen 20.9.2017 > Oikaisu runokirja-juttuun 14.9.2017 > Potkukelkalla pitkin Kymenlaaksonkatua 13.9.2017 > Yhdessä kohti valoa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>