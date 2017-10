19.10.2017 00:00 Kärsikää toisianne Arto ja Seija Kivelä suosittelevat perjantain 20.10. parisuhdekonserttia niin yksineläjälle kuin parisuhteessa oleville tai vasta parisuhdetta suunnitteleville. Tämän jutun otsikkoa suositteli miehikkäläläinen aviopari Arto ja Seija Kivelä, joiden yhteinen taival alkoi jo vuonna 1983. Heidän parisuhteensa on ollut kokopäivästä ja ympärivuorokautista, sillä he ovat tehneet työuransa lehmätaloudessa omalla tilalla.

–Itse olemme osallistuneet useisiin erilaisiin parisuhdetapahtumiin, joista olemme saaneet pikku vinkkejä omaan arkeemme. Esimerkkinä vaikkapa sitoutuminen, keidashetkien pitäminen arjen keskellä, toisen harrastusten tukeminen ja yhteiset matkat ovat olleet kullanarvoisia vinkkejä ainakin meille, luettelevat Kivelät.

Idea tämän viikon konsertista kaakkoisimpaan osaan Suomea syntyi, kun Miehikkälän miehet olivat kyselleet jokavuotisen parisuhdeillan perään, jota tänä vuonna ei ollut järjestetty.

–Muutenkin miehet näyttävät viime vuosina selvästi aktivoituneet, kun puhutaan parisuhteesta ja sen hoitamisesta. Pitkätkin liitot tarvitsevat aika ajoin silmien avaamista, jotta kumppani havaitaan ja sitoudutaan jaksamaan yhdessä edelleen, kertoo Arto Kivelä.



Sinun kanssasi huomiseen -parisuhdekonsertissa hämeenlinnalainen lauluntekijä Jukka Salminen kuljettaa kuulijansa parisuhteen riemuun ja rosoisuuteen. Laulut ja tarinat ovat syntyneet Salmisen 42 avioliittovuoden aikana arjen iloista ja kivuista.

–Iltaan voi tulla kuka tahansa, olipa sitten yksinäinen tai parisuhteessa elävä tai sitä vasta suunnitteleva. Illassa ei myöskään kysellä mitään eikä siellä tarvitse avautua, edes nimeä ei udella, Kivelät rohkaisevat.

Seppo JJ Sirkka



