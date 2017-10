24.10.2017 00:00 Tekemisen meininki päällä SOTE JA MAKU Ministeri antoi vuolaat kehut Kymenlaaksolle. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisellä (vas.) ja sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuija Kumpulaisella oli hymy herkässä, sillä Kymenlaaksossa on päästy sote- ja maakuntauudistuksessa ripeään vauhtiin. –Teillä on täällä tekemisen meininki ja hyvä draivi päällä, kehui kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vieraillessaan viime viikolla Kouvolassa.

Vehviläisen kehujen kohde oli sote- ja maakuntauudistuksen tilanne Kymenlaaksossa.

Vehviläisen kehuihin yhtyi matkaseurueeseen kuulunut johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

–Kymenlaaksossa on lähdetty tosissaan liikkeelle. Teille ei tule kiire, päinvastoin kuin eräissä maakunnissa, joissa ollaan uudistuksessa vielä lähtökuopissa.



Joissain gallupeissa kansalaisten enemmistö on pitänyt maakuntauudistusta turhana. Vehviläisen mielestä tulos kertoo, että kansalaiset eivät välttämättä tunne valtion ja maakuntien nykyisiä palveluja. Vehviläinen tähdensi, että sote- ja maakuntauudistus tähtää hallinnon yksinkertaistamiseen ja kustannusten nousun hillintään.

–Näin on päätetty hallitusohjelmassa. Julkisesta keskustelusta en ole aina tunnistanut koko uudistusta, vaikka olen sen ytimessä mukana, Vehviläinen totesi, viitaten esimerkiksi kiistoihin maakuntien määrästä tai asiakassetelien käytön laajuudesta.

Vehviläinen muistutti, että Suomi on yksi harvoja Länsi-Euroopan maita, joissa paikallisvaaleilla valitaan vain kuntatason päättäjät. Muualla äänestäjien valitsemat maakunta- tai itsehallintoalueet ovat olleet arkipäivää jo kauan.

Hän kertoi jossain määrin ymmärtävänsä suurten kaupunkien kritiikkiä maakuntauudistusta kohtaan.

–Kaupungistuminen on kuitenkin ilmiö, joka tapahtuu maakuntauudistuksesta huolimatta. Esimerkiksi Tukholman kehitystä ei ole jarruttanut, vaikka Ruotsissa on maakuntahallinto.



Tekemisen meiningistä viestitti myös Kymenlaakson muutosjohtaja Jussi Lehtinen. Entisestä Kouvolan ja Kotkan ”kissanhännän vedosta” ei ole hänen mukaansa enää tietoakaan.

–Kun ministeri Rehula vieraili Kymenlaaksossa aikaisemmin, hän veti maakunnan puoliväliin poikittain viivan. Nyt tuo viiva on poissa. Tammikuussa saimme aikaan yhteisen linjauksen ja sen jälkeen on tehty rankasti töitä. Meillä on 42 työryhmää, niissä 450 ihmistä, omien töidensä ohessa.

Lehtisen mukaan tilannetta on helpottanut se, että Kouvolassa ja Kotkassa istuvat nyt maakunnan yhteistyöhön sitoutuneet päättäjät.

Etenkin sote-uudistuksessa riittää vielä paljon töitä, ennen kuin kaikki on valmista vuonna 2020. Projektia Kymenlaaksossa johtava Annikki Niiranen totesi, että seuraava etappi on yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto ensi kesänä.