1.11.2017 00:00 ”Musiikki on virityskoneisto elämään” VIIKON KASVO Ari Ismälän vuosia juhlitaan konsertilla 4.11. Kuka ja mikä olet?

–Olen raumalainen, kotkalaistunut, kohta 60-vuotias musiikin sekatyömies Ari Ismälä. Elän Hovilassa vaimon, koiran ja kissan kanssa. Kolme tytärtä ovat jo maailmalla.

–Työskentelen Kotkan kaupunginteatterin kapellimestarina ja Kotka Big Bandin taiteellisena johtajana. Teen sovituksia, sävellyksiä, soitan ja harjoitan soittajia ja näyttelijöitä.

Mitä soittimia soitat?

–Kosketinsoittimia, kitaraa, huilua, haitaria ja saksofonia, huuliharppua, kanteletta, sahaakin olen soittanut, klarinettia jne. Pianolla tulee mitä vaan, muille soittimille teen kykyjeni mukaiset sovitukset.

–Päädyin alun perin kosketinsoittajaksi, koska nuorena bändeissä vanhemmat varasivat aina rummut ja kitarat.

Sinulla on juhlakonsertti, kerro siitä?

–60 on mittarissa, ei tunnu korvien välissä, kropassa hieman. En olisi itse ruvennut puuhaamaan juhlakonserttia, mutta vaimo Raija ja Riikka Pelo kävivät tätä järjestämään, ajauduin tähän mukaan.

–On mukava tavata vanhoja soittokavereita. Ohjelmassa on kaikkea hengellisestä musiikista hard rockiin. Mukana on myös uusi sävellys Anssi Stenbergiltä.

Mistä olet perinyt muusikon geenisi?

–Sukupuuta kun olen tutkinut, varsinaisia muusikoita ei ole lähisuvussa. Ajauduin ajopuun lailla kavereiden kautta musiikin pariin.

Mikä sinusta piti tulla isona?

–Hammaslääkäri. Ajattelin että silloin saisin valita itse omat työaikani, koska olin hyvin aamu-uninen. Pärjäsin koulussa hyvin, mutta ylioppilaskirjoitusten jälkeen soittokeikat alkoivat työllistää, niin että musiikki vei.

Jännitätkö?

–Opiskeluaikana tutkinnot jännittivät, koska se on suorittamista. Esiintymistä en jännitä, sanojen muistamista ehkä. Tykkään esiintyä.

Maailman paras biisi?

–Voisi olla Weather Report -bändin Birdland.

Mitä kuuntelet juuri nyt?

–Mats Morgan Trioa. Kovalla meiningillä soitettua uudempaa jazzia.

Nuotit vai tabulatuurit?

–Nuotit ovat joillekin mörkö, mutta se on hyvä apuneuvo, mikä kannattaa ottaa haltuun. Tabulatuuriin voi merkitä bendauksia yms., mutta rinnalla pitäisi kulkea nuottikuvio. Nuoteista saa nopeasti uuden kappaleen haltuun. Nuotinlukutaito ei estä luovuutta.

Harrastatko liikuntaa?

–Ulkoilutan koiraa, siinä tulee hyötyliikuntaa.

Mikä saa sinut pahalle tuulelle?

–Epäoikeudenmukaisuus.

Entä hyvälle tuulelle?

–Hyvin levätty yö. Työstressin vuoksi tulee helposti nukuttua huonosti.

Mitä musiikki on?

–Virityskoneisto elämään. Sillä voi virittäytyä erilaisiin tunnelmiin.



ISMIS 60 v. & Kotka Big Band, Kapellimestarin juhlakonsertti on Kotkan Kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä 4.11. –Olen raumalainen, kotkalaistunut, kohta 60-vuotias musiikin sekatyömies Ari Ismälä. Elän Hovilassa vaimon, koiran ja kissan kanssa. Kolme tytärtä ovat jo maailmalla.–Työskentelen Kotkan kaupunginteatterin kapellimestarina ja Kotka Big Bandin taiteellisena johtajana. Teen sovituksia, sävellyksiä, soitan ja harjoitan soittajia ja näyttelijöitä.–Kosketinsoittimia, kitaraa, huilua, haitaria ja saksofonia, huuliharppua, kanteletta, sahaakin olen soittanut, klarinettia jne. Pianolla tulee mitä vaan, muille soittimille teen kykyjeni mukaiset sovitukset.–Päädyin alun perin kosketinsoittajaksi, koska nuorena bändeissä vanhemmat varasivat aina rummut ja kitarat.–60 on mittarissa, ei tunnu korvien välissä, kropassa hieman. En olisi itse ruvennut puuhaamaan juhlakonserttia, mutta vaimo Raija ja Riikka Pelo kävivät tätä järjestämään, ajauduin tähän mukaan.–On mukava tavata vanhoja soittokavereita. Ohjelmassa on kaikkea hengellisestä musiikista hard rockiin. Mukana on myös uusi sävellys Anssi Stenbergiltä.–Sukupuuta kun olen tutkinut, varsinaisia muusikoita ei ole lähisuvussa. Ajauduin ajopuun lailla kavereiden kautta musiikin pariin.–Hammaslääkäri. Ajattelin että silloin saisin valita itse omat työaikani, koska olin hyvin aamu-uninen. Pärjäsin koulussa hyvin, mutta ylioppilaskirjoitusten jälkeen soittokeikat alkoivat työllistää, niin että musiikki vei.–Opiskeluaikana tutkinnot jännittivät, koska se on suorittamista. Esiintymistä en jännitä, sanojen muistamista ehkä. Tykkään esiintyä.–Voisi olla Weather Report -bändin Birdland.–Mats Morgan Trioa. Kovalla meiningillä soitettua uudempaa jazzia.–Nuotit ovat joillekin mörkö, mutta se on hyvä apuneuvo, mikä kannattaa ottaa haltuun. Tabulatuuriin voi merkitä bendauksia yms., mutta rinnalla pitäisi kulkea nuottikuvio. Nuoteista saa nopeasti uuden kappaleen haltuun. Nuotinlukutaito ei estä luovuutta.–Ulkoilutan koiraa, siinä tulee hyötyliikuntaa.–Epäoikeudenmukaisuus.–Hyvin levätty yö. Työstressin vuoksi tulee helposti nukuttua huonosti.–Virityskoneisto elämään. Sillä voi virittäytyä erilaisiin tunnelmiin. 1.11.2017 > ”Musiikki on virityskoneisto elämään” 27.10.2017 > Huijarit esiintyivät kodinhoitajina 26.10.2017 > Marjapuu ja apila toivat tuplakultaa 24.10.2017 > Tekemisen meininki päällä 23.10.2017 > Ankkurin lauantaijakelu jatkuu normaalisti 20.10.2017 > Huijareita Huutjärvellä 19.10.2017 > Kärsikää toisianne 18.10.2017 > Turismi on elpymässä 12.10.2017 > Tapahtumakeskus on tulossa 5.10.2017 > Glamouria ja rajojen rikkomista << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>