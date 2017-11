3.11.2017 00:00 Lukio-opetusta englanniksi Kotkassa ensi syksynä Kotkan lyseo suunnittelee tarjoavansa ensi syksynä osan reaaliaineiden opinnoista myös englannin kielellä. –Vuoden 2016 lukioiden opetussuunnitelmaan on kirjattu mahdollinen englanninkielinen opetus. Huoltajilta ja opettajilta on tiedusteltu, onko tällaiseen kysyntää. Sitä olisi, kertoo lyseon rehtori Mette Godenhjelm. Kyseessä ei siis olisi varsinainen englanninkielinen lukio tai edes vain englanniksi opiskeleva ryhmä, vaan mahdollisuus syventää englanninkielen osaamista niille, jotka sitä haluavat.

–Tähän opetukseen haettaisiin erikseen yhteishaussa, ja siihen tulee noin kasin keskiarvoraja. On tärkeää, että Kotka tarjoaa nuorille erilaisia vaihtoehtoja.

Godenhjelmin mukaan Kouvolassa on ollut jo pitkään vastaavaa toimintaa lukiossa. Mallia on otettu sieltä.

–Suunnitelmat ovat vielä hieman avoimena. Kotkan kaupungin kanssa selvitettävänä muun muassa opettajiin liittyviä korvausasioita. Lisäksi tulee katsoa, onko tälle pilotille ihan oikeasti kysyntää käytännössä. Opiskelijoita tarvitaan vähintään 25.

