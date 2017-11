15.11.2017 00:00 ELOKUVA: Supersankari-elokuvien uudistaja Marvelin ukkosen jumala Thorilla on edessä rankat ajat maailmanlopun painaessa päälle Taika Waititin ohjaamassa Thor Ragnarökissä. Pisteet: 9/10. Avaruuden eri kolkissa Ikuisuuskiviä pari vuotta etsinyt Thor saa selville, että Asgårdia valepuvussa hallinnut luihu Loki on tietämättään käynnistänyt Ragnarökin, eli maailmanlopun heivaamalla Arkki-isä Odinin vanhainkotiin. Asgårdia uhkaava tuho saapuu kuoleman jumalatar Helan muodossa, joka Odinin kahleista vapauduttuaan heivaa Thorin ja Lokin Sakaar-nimiselle kaatopaikkaplaneetalle. Kotiin pitäisi päästä, mutta planeettaa hallitseva Suurmestari päättää tehdä Thorista uuden tähden gladiaattori-areenalleen, eikä omia juoniaan punovasta Lokistakaan tunnu olevan apua.



Thor on Marvelin sankareista ainoa, jonka sooloelokuvien identiteetti on ollut alusta asti hieman hukassa. Ensimmäisen elokuvan ohjannut Kenneth Branagh rakensi elokuvansa Shakespeare-draaman ympärille kun taas Game of Thronesista tunnettu Alan Taylor vei jatko-osaa kohti rosoisempaa fantasiaa.

Uusiseelantilainen ohjaaja Taika Waititi (What We Do in the Shadows) korjaa Thor Ragnarökissä aiempien elokuvien virheet ja uudistaa kerta heitolla kaiken mihin vain sopii kajota. Jopa Thorin kultaiset kutrit saavat kyytiä.



Tarina jumalten tuhosta on lähtökohdiltaan synkkä, mutta Ragnarökin räikeän värikäs visuaalinen ilme ja taustalla sykkivä syntikkapoppi on yhdistelmä, jollaista ei ole nähty supersankarielokuvissa sitten Flash Gordonin (1980). Komedioista tunnetun Taika Waititin huumori naurattaa ääneen lähes taukoamatta, mutta panokset ovat kepeästä sävystä huolimatta korkealla. Elokuvassa koetaan Marvelin mittapuulla suuriakin menetyksiä ja Thorin ja Lokin välinen veljesdraama tuo tarinaan tarvittavaa tunnelatausta.



Chris Hemsworth hurmaa pohjamudissa rämpivänä Thorina tehden aiemmin melko vakavasta hahmosta uuden Marvel-suosikin. Thorissa yhdistyy poikamainen röyhkeys, aikuiseksi kasvaneen ukkosen jumalan viisaus sekä Led Zeppelinin Immigrant Song-kappaleen säestämät kosmiset voimat.

Thorin ohella sarjan tärkeimpiä hahmoja on Tom Hiddlestonin rakastettu mutta petollinen Loki, joka ajautuu Ragnarökissä yhä kauemmas perinteisen pahiksen roolista. Todellista pahaa esittää Cate Blanchett, jonka ylinäyttely sarvipäisenä Helana on niin huvittavaa, ettei hahmosta voi kuin nauttia. Hyviä ovat myös Mark Ruffalo avaruuden laitamille päätyneenä Hulkina ja Tessa Thompson alkoholisoituneena Valkyriana. Omituisen Suurmestarin roolissa nähtävä Jeff Goldblum esittää käytännössä itseään ja sehän toimii.



Marvelin elokuvauniversumi on jo pitkään kaivannut Thor Ragnarökin kaltaista uudistusta. Persoonallisen näköinen ja aidosti hauska elokuva erottuu edukseen kaavamaisessa ja väljähtyneen oloisessa Marvel-tuotannossa. Myös tarinan sijoittaminen pois lukuisia kertoja pelastetulta maapallolta on kuin tuulahdus raikasta ilmaa.

Noora Koski



Thor Ragnarök

Ohjaus: Taika Waititi. Pääosissa: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo, Idris Elba, Karl Urban. Laji: fantasia/komedia. USA, 2017.