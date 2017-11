15.11.2017 00:00 Mikrosiru-kampanja saapuu Kotkaan SIRUTUS Tunnusmerkitty karkuri pääsee usein takaisin kotiin. Kuvan coton de tuléar -koiralla on jo tunnistussiru. Miljoona Mikrosirua-projekti saapuu Kotkaan eläintarvikeliike Tottakaihin ensi sunnuntaina 19. marraskuuta. Miljoona Mikrosirua -kampanjassa koulutetut siruttajat siruttavat lemmikkieläimiä eläinsuojelutyönä, veloituksena on vain sirun ja rekisteröinnin hinta.

Suomessa katoaa joka vuosi tuhansittain eläimiä, jotka saadaan kiinni ja toimitetaan löytöeläintaloon. Kun lemmikki on tunnistusmerkitty mikrosirulla ja siru rekisteröity avoimeen kansalliseen rekisteriin, löytöeläimen omistaja saadaan yleensä nopeasti selville ja eläin takaisin kotiin pienillä kuluilla.



Tunnistusmerkittäväksi voi tuoda kennelnimettömän kissan, koiran, minipossun, fretin, marsun tai kanin. Työ tehdään omakustannehintaan, veloituksena on vain sirun ja rekisteröinnin hinta. Kissan tunnistusmerkintä maksaa 2,5 euroa ja siru rekisteröidään Kissaliiton kotikissarekisteriin. Muiden eläinten tunnistusmerkintä maksaa 10 euroa ja niiden sirut rekisteröidään Turvasiru.fi-rekisteriin. Sirun asettaminen on rokotusta vastaava, yksinkertainen toimenpide. Siruttajat ovat eläinlääkärin kouluttamia.



Miljoona Mikrosirua -projektin avulla on tunnistusmerkitty jo 900 eläintä. Kampanja alkoi elokuussa 2017. Siruttamisen kustannus on pienempi kuin löytöeläintalon hoitovuorokausi. Rekisteröity karkuri pääsee yleensä nopeasti ja edullisesti takaisin kotiinsa.



Sirutustapahtuma järjestetään yhteistyössä Etsijäkoiraliiton kanssa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta kadonneiden eläinten etsintään erikoistuneiden koirien kouluttamisen aloittamisesta. Etsijäkoiraliitto auttaa vuosittain satojen eläinten omistajia karkulaisensa kiinni saamisessa. Etsijäkoiraliitto tarjoaa tapahtumassa juhlavuosikahvit ja kertoo toiminnastaan.

