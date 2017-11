15.11.2017 00:00 Hakalan ja Helilän koulut väistötiloihin Kotkan kaupunki on päättänyt, että sisäilmaongelmista kärsivien Hakalan ja Helilän koulujen oppilaat siirretään väistötiloihin. Kaupunki on käynnistänyt väistötiloihin tarvittavien parakkien hankinnan ja tavoitteena on, että molempien koulujen kaikki oppilaat siirtyisivät väistötiloihin viimeistään maaliskuun 2018 alkuun mennessä.

Helilän koulun oppilaista kuudesluokkalaiset, noin sata oppilasta, siirtyvät väistöön Karhuvuoren kouluun jo ensi maanantaina, 20. marraskuuta.



Hakalan ja Helilän kaikkien oppilaiden väistö on suunniteltu toteuttavaksi talvella niin, että parakit sijoitetaan koulujen omille tonteille.

Karhulan alueen muista kouluista Rauhalan koulu on jo nyt väistötiloissa parakeissa koulun pihalla ja myös Karhulan koulussa oppilaita on väistössä.



Kotka tarkastelee Karhulan kouluverkkoa ensi vuoden alkupuolella ja silloin haetaan ratkaisuja siihen, missä kiinteistöissä alueella tulevaisuudessa opetusta järjestetään.



Kaupunki järjestää Helilän koulusta Karhuvuoren kouluun siirtyville kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen tiedotusillan Karhuvuoren koulun tiloissa tämän viikon torstaina 16.11. klo 18 alkaen.

Kaupunki on käynnistänyt väistötiloihin tarvittavien parakkien hankinnan ja tavoitteena on, että molempien koulujen kaikki oppilaat siirtyisivät väistötiloihin viimeistään maaliskuun 2018 alkuun mennessä.Helilän koulun oppilaista kuudesluokkalaiset, noin sata oppilasta, siirtyvät väistöön Karhuvuoren kouluun jo ensi maanantaina, 20. marraskuuta.Hakalan ja Helilän kaikkien oppilaiden väistö on suunniteltu toteuttavaksi talvella niin, että parakit sijoitetaan koulujen omille tonteille.Karhulan alueen muista kouluista Rauhalan koulu on jo nyt väistötiloissa parakeissa koulun pihalla ja myös Karhulan koulussa oppilaita on väistössä.Kotka tarkastelee Karhulan kouluverkkoa ensi vuoden alkupuolella ja silloin haetaan ratkaisuja siihen, missä kiinteistöissä alueella tulevaisuudessa opetusta järjestetään.