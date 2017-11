18.11.2017 00:00 Kovaa peliä Kotkassa Kotkan kaupunginvaltuusto valitsee tiistaina 21. marraskuuta kello 18 alkavassa kokouksessa seuraajan ensi vuoden toukokuun alusta lukien eläkkeelle siirtyvälle kaupunginjohtaja Henry Lindelöfille.

Ehdolla haastattelujen ja psykologisen soveltuvuustestin pohjalta kaupunginjohtajan seitsemän vuoden mittaiseen määräaikaiseen virkaan ovat Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.



–Ryhmämme käsitteli viime maanantaina tilannetta. Käydyn keskustelun perusteella syntyi kuva, että valtuutettumme ovat Ari Korhosen takana, paljastaa SDP:n 16:n henkilön valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Virtanen.

–Ehdokasasettelussahan on kaksi tasavahvaa hakijaa ja yksi tulevaisuuden nimi. Virtanen perustelee sanomaansa sillä, että toimintaympäristö, jossa Larsson on toiminut kunnanjohtajana, on Kotkaa aika paljon pienempi.



Selviytyivätkö loppusuoralle oikeat hakijat?

–Haastatteluryhmä arvioi, että nyt ehdolla olevat kolme henkilöä täyttävät parhaiten hakuehdot, joissa painotettiin kuntajohtamiskokemusta. Paikallisilla hakijoilla Antti Karjalaisella ja Terhi Lindholmilla tällaista kokemusta ei ole, vastaa Virtanen.

–Ratkaisu Korhosen ja Sirviön välillä tehtiin miettien, millaisia asioita olemme tulevalta kaupunginjohtajalta hakuilmoituksessa edellyttäneet, toteaa Virtanen ja tunnustaa Korhosen ja Sirviön olevan hakijoina hyvin tasaväkisiä.

–Emme ole päättäneet vielä mitään äänestyskäyttäytymisen suhteen. Yritämme tietysti löytää yhteisen sävelen ryhmän sisällä, mutta mistään ryhmäkurin tapaisesta ei ole ollut keskustelua, toteaa Kokoomuksen 13:n henkilön valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Elomaa.

Hän kertoo, että ryhmässä käydyissä keskusteluissa kaksi ehdokasta on saanut kannatusta. Jatkossa katsotaan yhteisen sävelen mahdollisuus.



–Vaalissa tulee kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella ei valita ketään, arvioi Elomaa. Miehen mukaan vaaliasetelmassa ei ole sikäli sanomista, että kelpoisuusehdot täyttäneistä haastatelluista hakijoista Sirviö, Korhonen ja Larsson valikoituivat selkeästi parhaimpina.

–Ensimmäinen haastattelu ratkaisi ehdollepanon, arvioi Elomaa ja ihmetelee vaalia edeltäneen kansalaiskeskustelun vaisuutta.

–Valituksi tulevan henkilön kanssahan hommaa on hoidettava eteenpäin, tuumii Elomaa eikä usko tiukankaan vaalin kärjistävän kotkalaista kunnallispolitiikkaa.



Nykyisen kaupunginjohtajan Henry Lindelöfin arvellaan jäävän vapaille viimeistään ensi vuoden alusta lukien. Näin ollen tiistaina valittava kaupunginjohtaja aloittaa pestinsä viransijaisena.

KAI-PEKKA VESALAINEN

