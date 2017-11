21.11.2017 00:00 Yrityskaupassa monia kiemuroita HNR-konepajan sukupolvenvaihdos suoritettiin Nils ja Joni Rinteen välillä 11 vuoden siirtymäjaksolla. Kotkan Valajantiellä toimiva yritys työllistää nykyisellään 27 henkilöä. Yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos ovat monelle yrittäjälle läheinen aihe, sillä lähitulevaisuudessa yhä useampi yrittäjä jää eläkkeelle. Yrittäjyydestä luopuvan näkökulmasta merkittävää on, että omistajanvaihdos antaa mahdollisuuden säilyttää yrityksen saavutukset.

–Omistajanvaihdos kokonaisuutena voi olla melkoinen verosoppa yhtiö-, osakas-, varasto-, perintö- ja lahjaveroineen, mihin kannattaa varautua ennakolta, opastaa KPMG:n vero- ja lakipalvelujen johtaja Paavo Martikainen.

Hän korostaa, että huolellinen suunnittelu ja tarvittaessa ennakkoratkaisun tiedustelu verohallinnolta kannattaa.



Tutkimuksen mukaan vain 20 prosenttia yrityskaupoista onnistuu kaavaillusti.

–Kauppakirjassa on syytä varautua menettelytapoihin riitatilanteiden varalta. Jos on sovittu pelkästä hinnasta ja maksuaikataulusta, on kaikki pahasti avoinna, mikäli tulevaisuus tuo kinatilanteen tullessaan, varoittaa Martikainen.

–Kun myyjä ei ole tyytyväinen kauppahintaan ja ostaja kokee maksaneensa liikaa, silloin hinta on kohdallaan. Yleensä yrityksestä saa paremman hinnan, jos voidaan osoittaa yrityksen olevan kasvu-uralla.

Martikainen muistuttaa, että yrityskauppa on periaatteessa matematiikkaa.

–Jos liiketoimintakaupan jälkeen yhtiön oma pääoma on vähintään osakkeista saatava kauppahinta, on aivan sama kumman kauppatavan valitsee. Jos pääoma on enemmän kuin osakkeista saatava kauppahinta, kannattaa myydä liiketoiminta.

–Toisin kuin liiketoimintakaupassa osakekaupan mukana työntekijät, varallisuuserät, sopimukset, lisenssit ja viranomaisluvat pääsääntöisesti siirtyvät. Liiketoimintakaupassa ostaja taas neuvottelee, mitä haluaa ja mitä ei. Näin osakekauppa on paljon sopimuksia ja lupia sisältävässä yrityskaupassa ostajan näkökulmasta järkevä ratkaisu.



–Kannattaa hakea ennakkopäätöstä verottajalta, mikäli yrityskauppaa halutaan helpottaa palauttamalla ylimääräisiä pääomia luopujalle. Yhtiön tullessa maksumiehenä mukaan intressinä usein on, että jatkajille sälyttyvä maksurasitus laskee.



–Verotusmielessä lahjoitus ei ole huono vaihtoehto, sillä saatavissa on aika hyvät verohuojennukset. Keventämällä verotusta kuluvan vuoden alusta lukien valtio halusi edesauttaa sukupolvenvaihdosten toteutumista, huomioi Martikainen. Hän muistuttaa verovapaan sukupolvenvaihdoksen mahdollisuudesta, jonka edellytys on lähisukulaisuus. Lisäksi luopuvan osapuolen on pitänyt omistaa osakkeita tai osuuksia vähintään kymmenen vuotta.

Yritysjärjestelyssä kauppa tehdään toisen yhtiön osakkeilla.

–Ydinkysymys on, haluaako luopuja saada vastiketta luovutuksesta vai voidaanko vaihdos tehdä vastikkeetta. Jos yhtiössä on paljon ylimääräistä varallisuutta ja ruoriin olisi tulossa jatkaja, niin tasetta kannattaa keventää osinkona, väliosinkona tai pääoman palautuksena.

