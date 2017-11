28.11.2017 00:00 Brelin ilmaisu vetoaa näyttelijöihin VIIKON KASVO Martti Suosalo laulaa Jacques Brelin lauluja 5. joulukuuta kello 19 Kotkan kaupunginteatterilla. Kuka ja mikä olet?

–Minä olen minä, Martti Suosalo, 55, näyttelijä ja rakastava perheenisä Helsingistä. Minulla on kolme lasta, 12-, 18- ja 22-vuotiaat. Tulen Kotkaan esittämään Jacques Brelin lauluja.

Millaisella kokoonpanolla esiinnyt Kotkassa?

–Esiinnyn kitaristi Pekka Tegelmanin ja Tapiola Big Bandin kanssa. Kapellimestari Esko Heikkinen on sovittanut Brelin laulut meille.

Miten suhtaudut laulamiseen?

–No, jokaisen näyttelijän täytyy osata laulaa ainakin auttavasti. Brelin laulut ovat hyvin ilmaisullisia, joten ne sopivat näyttelijälle. Otan tällä hetkellä laulutunteja. Yritän laulaa mahdollisimman hyvin ja kauniisti.

Kuinka olet sotkeutunut Breliin alun perin?

–Ryhmäteatterissa 90-luvulla teatterinjohtaja antoi minulle VHS-kasetin Brelin konsertista. Brel oli laiha, pitkä, hiestä märkä oleva mies, jonka ilmaisusta ajattelin, että vau, vaikka en ymmärtänyt, mitä hän ranskaksi lauloi. Teatterinjohtaja huomasi yhtymäkohdan oman ilmaisuni kanssa. Aloimme Tegelmanin ja erään ranskankielen opiskelijan kanssa kääntämään lauluja suomeksii. Eka keikkamme Brelin musiikista oli vuonna 1998 eli 20 vuotta näitä on väännetty. Biisejä on nyt 17.

Mitä on käynnissä muilla rintamilla?

–Juuri oli ensi-ilta Suomen hauskin mies -näytelmästä Helsingin kaupunginteatterissa. Siitä tulee elokuvakin joskus maaliskuussa. Turun kaupunginteatteriin on tulossa monologi Parasta elämässä. Kiirusta piisaa kovasti.

Minä roolin haluaisit vielä tehdä?

–Ei ole mitään sellaista ”unelmaroolia”. Rooleja vaan pulpahtelee.

Mikä on maailman paras näytelmä?

–Aleksis Kiven Nummisuutarit. Siinä on kaikki, mitä pitää olla.

Määrittele taide?

–Taide kumpuaa taiteilijan näkökulmasta, siitä kuinka hän katsoo maailmaa.

Mitä tulee mieleen Hollywoodista?

–Ei mikään mahdoton tavoite nuorille näyttelijöille. Joitain keikkoja olen tehnyt ulkomaillakin, mutta itse olen ihan vaan ”Suomi-sarja tason” puurtaja ja se riittää aivan mainiosti.

Mitä teet vapaa-ajalla?

–Sitä harvemmin on, mutta yleensä katselen teeveetä, korjailen taloa, lähden lasten kanssa jonnekin tai muuten yritän palvella perhettäni. Seuraan myös jalkapalloa ja jääkiekkoa, kannustan maajoukkueita.

Osaatko kokata?

–Olen työskennellyt ennen näyttelemistä kokkina. Bravuurini on pasta carbonara.

Missä muodossa nautit itse kulttuurista?

–Käyn katsomassa teatteriesityksiä kun ehdin. Elokuvia katson teeveestä ja joskus käyn elokuvissakin.

Mottosi elämässä?

–Ei tänne lepäämään ole tultu.

