5.12.2017 00:00 Tubettajien joukko täyttää näyttämön KEVÄTTÄ! Kouvolan teatteri täyttyy huipputubettajista hiihtolomaviikon torstaina 1. maaliskuuta. Tapahtuma on ikärajaton. Joulukuuta tässä eletään, mutta kyllä se kevätkin sieltä vielä keikkuen tulevi.

Kouvolan teatterin suurella näyttämöllä nähdään keväällä 2018 iloiseen nuoruudenhuumaan vievä musiikkinäytelmä Ruokarouvan tytär ja koko perheen lastennäytelmä Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu. Suomen huipputubettajat aloittavat keväällä uuden kiertueen ja vierailevat ensimmäistä kertaa Kouvolan teatterissa.

Ohjelmistoa täydentävät syksyltä jatkavat Satumaa-musikaali, Pesärikko-draama ja Näytelmä joka menee pieleen -farssi.



20-luvun Helsinkiin ja Pariisiin vievä Ruokarouvan tytär saa ensi-iltansa 8. helmikuuta. Enni Mustosen kirjaan perustuva näytelmä kertoo äidistä ja tyttärestä – rohkeista naisista, jotka yhdessä kurkottavat kohti muutosta ja unelmia. Pääroolissa on Emma-Sofia Hautala. Ohjauksesta vastaa Sini Pesonen ja sävellyksistä Iikka Kahri.

Kevään toinen ensi-ilta 19. huhtikuuta on musiikillinen ja tanssillinen lastennäytelmä Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu. Kissa- ja koiraystävyksistä kertova näytelmä on muun muassa Ella ja kaverit -kirjasarjasta tunnetun kirjailijan Timo Parvelan käsialaa. Dramatisoinnista vastaa Johanna Sorjonen, joka myös ohjaa esityksen.



Vierailuesityksiä on tulossa useita, joista ensimmäinen on suurella näyttämöllä 24. tammikuuta nähtävä Red Nose Companyn Punainen viiva. Vuoden 2017 alussa Suomi100-kiertueen aloittaneessa esityksessä tartutaan Ilmari Kiannon kansallisklassikkoon, joka saa aivan uudenlaisen käsittelyn kahden klovnin esittämänä. Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama esittävät kaikki roolit ja kuljettavat katsojat kainuulaiseen korpimaisemaan sähkökitaran ja haitarin säestyksellä.

Muut kevään vierailuesitykset julkaistaan myöhemmin.



Tubettajat ilahduttavat Kouvolassa hiihtolomaviikolla 1. maaliskuuta. Uudistetun ohjelman, yllätysten ja taatun tubetunnelman myötä hommat viedään uudelle tasolle – meet & greetiä tietenkään unohtamatta. Mukana ovat suuret nimet, Kouvolasta kotoisin oleva Herbalisti, sekä Lakko, Mansikkka, Mikirotta, Sita Salminen ja ZoneVD.

–Teatteri haluaa olla aktiivisesti mukana elämän eri ilmiöissä ja luoda uudenlaisia tapoja olla yhteydessä nuoriin ja heidän maailmaansa. Teatteri on kohtaamisten paikka ja sopii mielestäni TubeTourin näyttämöksi oivallisesti, sanoo teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi.

TubeTour koostuu kahdesta osa-alueesta: ohjelmanumerot toteutetaan päälavalla ja meet & greet -osio erillisessä spotissa. Meet & greet -osiossa fanit pääsevät ottamaan kuvan yhdessä koko esiintyvän tubettajajoukon kanssa. Tapaamiset toteutetaan jonotusjärjestyksessä ja sujuvuuteen panostetaan, jotta mahdollisimman moni ehtii tavata idolinsa. Kaikille osallistujille jaetaan nimmarikortit.

Tapahtuma on ikärajaton, mutta alle 13-vuotiaita suositellaan osallistumaan yhdessä huoltajan tai sisaruksen kanssa.

Teija Piipari

teija.piipari @ pklehti.fi Joulukuuta tässä eletään, mutta kyllä se kevätkin sieltä vielä keikkuen tulevi.Kouvolan teatterin suurella näyttämöllä nähdään keväällä 2018 iloiseen nuoruudenhuumaan vievä musiikkinäytelmä Ruokarouvan tytär ja koko perheen lastennäytelmä Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu. Suomen huipputubettajat aloittavat keväällä uuden kiertueen ja vierailevat ensimmäistä kertaa Kouvolan teatterissa.Ohjelmistoa täydentävät syksyltä jatkavat Satumaa-musikaali, Pesärikko-draama ja Näytelmä joka menee pieleen -farssi.20-luvun Helsinkiin ja Pariisiin vievä Ruokarouvan tytär saa ensi-iltansa 8. helmikuuta. Enni Mustosen kirjaan perustuva näytelmä kertoo äidistä ja tyttärestä – rohkeista naisista, jotka yhdessä kurkottavat kohti muutosta ja unelmia. Pääroolissa on. Ohjauksesta vastaaja sävellyksistäKevään toinen ensi-ilta 19. huhtikuuta on musiikillinen ja tanssillinen lastennäytelmä Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu. Kissa- ja koiraystävyksistä kertova näytelmä on muun muassa Ella ja kaverit -kirjasarjasta tunnetun kirjailijankäsialaa. Dramatisoinnista vastaa, joka myös ohjaa esityksen.Vierailuesityksiä on tulossa useita, joista ensimmäinen on suurella näyttämöllä 24. tammikuuta nähtävä Red Nose Companyn Punainen viiva. Vuoden 2017 alussa Suomi100-kiertueen aloittaneessa esityksessä tartutaan Ilmari Kiannon kansallisklassikkoon, joka saa aivan uudenlaisen käsittelyn kahden klovnin esittämänä. Näyttelijätjaesittävät kaikki roolit ja kuljettavat katsojat kainuulaiseen korpimaisemaan sähkökitaran ja haitarin säestyksellä.Muut kevään vierailuesitykset julkaistaan myöhemmin.Tubettajat ilahduttavat Kouvolassa hiihtolomaviikolla 1. maaliskuuta. Uudistetun ohjelman, yllätysten ja taatun tubetunnelman myötä hommat viedään uudelle tasolle – meet & greetiä tietenkään unohtamatta. Mukana ovat suuret nimet, Kouvolasta kotoisin oleva Herbalisti, sekä Lakko, Mansikkka, Mikirotta, Sita Salminen ja ZoneVD.–Teatteri haluaa olla aktiivisesti mukana elämän eri ilmiöissä ja luoda uudenlaisia tapoja olla yhteydessä nuoriin ja heidän maailmaansa. Teatteri on kohtaamisten paikka ja sopii mielestäni TubeTourin näyttämöksi oivallisesti, sanoo teatterinjohtajaTubeTour koostuu kahdesta osa-alueesta: ohjelmanumerot toteutetaan päälavalla ja meet & greet -osio erillisessä spotissa. Meet & greet -osiossa fanit pääsevät ottamaan kuvan yhdessä koko esiintyvän tubettajajoukon kanssa. Tapaamiset toteutetaan jonotusjärjestyksessä ja sujuvuuteen panostetaan, jotta mahdollisimman moni ehtii tavata idolinsa. Kaikille osallistujille jaetaan nimmarikortit.Tapahtuma on ikärajaton, mutta alle 13-vuotiaita suositellaan osallistumaan yhdessä huoltajan tai sisaruksen kanssa. 5.12.2017 > Ankkuri ja PK kunnioittavat itsenäisyyttä juhlalehdellä > Tubettajien joukko täyttää näyttämön 1.12.2017 > Sulattelu vielä kesken 28.11.2017 > Brelin ilmaisu vetoaa näyttelijöihin 23.11.2017 > ”Tuttu paikka ennestään” 22.11.2017 > Poliisi etsii kuorma-autoa 21.11.2017 > Esa Sirviöstä Kotkan kaupunginjohtaja > Kotkan kaupunginjohtajavaali YouTubessa > Yrityskaupassa monia kiemuroita 18.11.2017 > Kovaa peliä Kotkassa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>