2.1.2018 00:00 Ihan oikea hyljekoira LEMMIKKI Katoava koirarotu päätettin elvyttää. Seiskarinkoira Hallin voi hyvin kuvitella Suomenlahden jääkenttien koviin olosuhteisiin hylkeenpyytäjien kaveriksi. Terhakan pystykorvarodun turkki on joko musta tai ruskea. Käpälät ovat isot, ja rodun erityispiirre ovat isot kannukset takajaloissa. Hallin rinnassa on selkeästi erottuva valkoinen henkselikuvio. Aina 1950-luvulle saakka koira oli tärkeä metsästyskumppani Suomenlahden hylkeenpyytäjille. Tarkan vainunsa avulla koirat paljastivat talvi- ja kevätjäillä suksin ja haapiolla liikkuneelle metsästysporukalle hylkeiden pesät jääröykkiöiden seasta. Tarinoiden mukaan taitava koira varoitti usein isäntäänsä vaarallisiksi muuttuvista keleistä ja jäistä.

Ulkosaarten menetys sodassa Neuvostoliitolle tiesi melkeinpä loppua tälle ikivanhalle ja erinomaiselle metsästyskaverille. 1990-luvulla eräät aktiiviset kansalaiset ryhtyivät kuitenkin jäljittämään saarilta aikanaan mantereelle tuotujen hyljekoirien jälkeläisiä. Tuon työn myötä löytyi sen verran seiskarinkoiran tuntomerkit omaavia koiria, että kanta saatiin säilymään.



Tällä hetkellä seiskarinkoiria on Suomessa noin 450. Niistä muutamia asuu Kymenlaaksossa. Kotkan Koivulassa asuvan Sanna Pukin seurakoirana asuu kahdeksanvuotias Mussalon Otto, kutsumanimeltään Halli.

–Hankimme tämän pentuna täältä Kotkasta vuonna 2009, Sanna Pukki kertoo.

–Hallin äitiä kutsuttiin Seiskarin Siiriksi. Saman pentueen narttu muutti silloin Kouvolaan, olisi kiva kuulla mitä sille kuuluu. Halli on meillä ihan vaan seurakoirana.



Sanna Pukki kuvaa seiskarinkoiraansa juuri sellaiseksi, kuin sen pitää virallisen rotumääritelmän mukaan ollakin: sosiaaliseksi, eläinrakkaaksi, toisten koirien kanssa hyvin toimeentulevaksi ja ystävälliseksi myös ihmisiä kohtaan.

Seiskarinkoira ei ole virallinen Suomen Kennelliiton määrittelemä rotu. Sen kanta on avoin, eli siihen otetaan seiskarinkoiran rotumääritelmän mukaisia yksilöitä. Tällä pyritään säilyttämään koirien perimä mahdollisimman monipuolisena. Jo kerran kadonneen koirarodun tulevaisuutta edistää Suomessa Seiskarikoirakerho ry.

Martti Linna