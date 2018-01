9.1.2018 00:00 Kaupunginjohtaja siirtyi vapaalle KOTKA Henry Lindelöf toteaa hänellä olevan ”hullun usko parempaan huomiseen”. TOIMITUS

Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf siirtyy eläkkeelle tämän vuoden toukokuussa, mutta jäi lomille hieman ennen joulua.

Lindelöf toimi Kotkan kaupunginjohtajana noin 16 vuotta, vuodesta 2002 alkaen. Sitä ennen hän oli Loviisan kaupunginjohtajana 12 vuotta. Hän on yksi pisimpään Suomessa toimineista kaupunginjohtajista, johtajana yhteensä 28 vuotta.

Lindelöf kuvailee aikaa Kotkan palveluksessa mielenkiintoiseksi ja suureksi tehtäväksi.

Hänen mielestään kaupunginjohtaja pystyy myös omilla visioillaan ja käytännön päivittäisellä johtamisellaan konkreettisesti vaikuttamaan asioihin. Hän voi viedä kaupungin kehittämistä haluttuun suuntaan, yhdessä luottamustehtävissä olevien ja viranhaltijoiden kanssa.

–Olen kiitollinen siitä, että Kotkassa on ollut niin yhteistyöhaluinen ja taitava verkosto ympärilläni. Olen saanut aina enemmistön tuen, hän sanoo.

Lindelöf sanoo panostaneensa työssään erityisesti Kotkan kansainvälisyyden, logistisen aseman sekä kulttuurielämän edistämiseen.



Lindelöfin ura Kotkassa alkoi 2002, kun päätös Kauppakeskus Pasaatin rakentamisesta oli juuri tehty. Merikeskus Vellamo valmistui Kantasatamaan 2008. Päätökset Kantasataman laajemmasta kehittämisestä oli juuri tehty, kun hän siirtyi vapaalle.

Kaikkia isoja hankkeita on suunniteltu ja kehitetty vuosia ennen kuin ne konkretisoituvat. Esimerkiksi Kantasatamaa on suunniteltu noin viisi vuotta. Nyt alueelle on syntymässä korkeakoulukampus, tapahtumakeskus ja outlet-keskittymä.

Lindelöf muistuttaa, että kunkin projektin kehittämisaikaan sisältyy nousuja ja laskuja, eteenpäin menoa ja pysähdyksiä. Johtajan tehtävänä on hänen mielestään nähdä visio kirkkaana ja innostaa muitakin mukaan.



Kotka sai vuonna 2017 sähköosakkeidensa myynnistä noin 70 miljoonaa euroa ja toriparkin myynnistä noin 7 miljoonaa euroa. Näidenkin myyntineuvottelut aloitettiin jo vuosia sitten. Saadut rahat helpottavat kaupungin uutta kehittämistä.

Kotka on Lindelöfin mielestä poikkeuksellisen kansainvälinen kaupunki, mikä johtuu tietenkin myös HaminaKotkan satamasta. Toisaalta kansainvälisyyden edistäminen on ollut myös Lindelöfin oma tavoite. Kaikissa suurimmissa hankkeissa on ollut myös kansainvälisyys mukana, kuten esimerkiksi Kantasataman kehittämisessä outlet-keskittymän koko yhteistyöverkosto.



Lindelöf näkee yhdeksi kaupunginjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi ajattelemisen. Sitä hän on pyrkinyt edistämään verkostoitumalla tietoisesti eri alojen huippuosaajien kanssa. Heiltä hän kertoo saaneensa paljon eväitä työhönsä, ja oppimaan ”ajattelemaan isosti”. Hänen verkostoonsa ovat kuuluneet esimerkiksi Sanoma-yhtiön omistaja Aatos Erkko, pääministeri Paavo Lipponen ja professori Pirjo Ståhle. Lindelöfin mukaan keskustelut heidän ja muiden kanssa ovat auttaneet toteuttamaan omaa ihannetta, visionääristä johtajuutta.

Lindelöf kuvailee itseään positiiviseksi ihmiseksi, jolla on välillä ”hullun usko parempaan huomiseen”. Vaikka pitkään työuraan mahtuu myös vastoinkäymisiä, on hän omien sanojensa mukaan aina jatkanut valoisalla asenteella eteenpäin.

Toisaalta hän näkee johtajan työn olevan aina hieman yksinäistä, jossa on kuljettava välillä umpihangessa. Ensimmäisenä kulkeva tekee väylää muille.

Lomille ja eläkkeelle siirtyminen avasi Lindelöfin elämässä uuden aikakauden. Kun työpaineet ovat poissa, jää aikaa enemmän itselle ja perheelle. Pääsee ulkoilemaan ja lukemaan enemmän.



Myös Kotkassa alkaa uusi aika. Uusi valtuusto aloitti kesällä. Pian aloittaa uusi kaupunginjohtaja ja 2019 noin puolet kaupungin henkilöstöstä siirtyy uuteen maakunnalliseen sote-kuntayhtymään.

–Kotka on erinomainen kaupunki, jolla on kansainvälinen meininki, suuri satama sekä rikas ja vilkas kulttuuri- ja urheiluelämä. Kotkalla on myös hyvä brändi, se on kaupunki, josta miltei jokaisella on mielipide – ja usein positiivinen. Siis Hyvän tuulen kaupunki, Lindelöf päättää.

