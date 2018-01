19.1.2018 00:00 Ääni kuuluviin vallan kammareihin KOTKA Ikäihmisten neuvosto toimii nyt kaupunginhallituksen alaisuudessa. Erkki Hännisen luotsaama ikäihmisten neuvosto on tuomassa yksinäisyyttä torjuvan Yhdessä kotikulmilla -hankkeen Kotkaan – toisena kaupunkina Suomessa. Asukkaiden yhdessäolon lisäämistä taloyhtiöissä, kaatumisriskien kartoittamista, ystäväpalvelua. Siinä pieni osa ikäihmisten neuvoston toimintaa.

–Pyrimme siihen, että ikäihmisten ääni pääsee kuuluviin päätöksenteossa, tiivistää Kotkan ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja Erkki Hänninen.

Neuvoston asema muuttui viime kesänä, samoin nimi. Aikaisemmin vanhusneuvostona tunnettu toimija on nyt kaupunginhallituksen alaisena, kun aiempi kumppani oli sosiaali- ja terveyslautakunta.

–Neuvosto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja järjestää yleisötilaisuuksia, Hänninen luettelee.



Tuorein yleisötilaisuus järjestettiin tällä viikolla Karhulassa Sammontalolla, jossa asiantuntijat kertoivat edunvalvontavaltuutuksesta sekä omaan hoitotahtoon liittyvistä asioista.

–Paikalla oli 270 kuulijaa, Hänninen myhäilee tyytyväisenä.

Hiljattain neuvostolta kysyttiin kantaa kaupungin liikuntapaikkoihin.

Neuvosto aikoo jalkautua tutustumaan palvelutaloihin ja hoivakoteihin.



Hänninen tähdentää, että ikäihmiset on takuuvarmasti kasvava väestöryhmä. Kotkassa ikäihmisten osuus on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.

Minkä asian Hänninen muuttaisi, jos se tapahtuisi sormia napsauttamalla?

–Paikallisliikenne on joissakin kaupungeissa jopa ilmaista ikäihmisille – miksi ei meillä? Jos nouset rollaattorin kanssa linja-auton keskiovesta ja pitää mennä maksamaan kuljettajalle, onhan se hankalaa.

Yksinäisyys vaivaa monia ikäihmisiä. Meneillään on neuvoston aloittama Uusi kaveri -hanke. Lisäksi yksinäisyyttä torjutaan pian Kotkassakin käynnistyvällä Yhdessä kotikulmilla -hankkeella. Yhdessä Ikäinstituutin kanssa taloyhtiöihin viritellään monenlaista yhdessäoloa torjumaan yksinäisyyttä. Helsingissä mukana on jo parikymmentä taloyhtiötä ja seuraavaksi toiminta rantautuu Kotkaan.



Neuvosto on mukana myös muutama vuosi sitten käynnistyneessä Kaatumisseula-hankkeessa. Kotkassakin on annettu sadoille ikäihmisille vinkkejä, kuinka pienentää kaatumisriskiä.

Hänninen muistuttaa, että kaikki vinkit ikäihmisten asioiden edistämiseksi ovat tervetulleita.

–Käsittelemme kaikki aloitteet ja tarvittaessa lähetämme ne pikavauhtia päättäjien käsittelyyn.

JUHA KOSKI

