23.1.2018 00:00 Pellen jalanjäljissä MUSIIKKI Rock Criminals tuo paikallista väriä X-Factoriin. Bändissä musisoivat Joona-Samuli Järvinen alias JS kitara (vasemmalla), Luka Einola alias Luke Eaton rummut, Aleksi Pylvänäinen alias Alex Wild laulu/kitara sekä Markus Silvo alias Mike Scott basso/laulu. (Kuva: Jani Kormu/Kormugraphy) Helmikuun 4. päivänä kannattaa avata televisio MTV 3:n kanavalta. Silloin alkavat kevätkauden jaksot suositusta X-Factor Suomi -musiikkikilpailusta.

–Siellä saattaa näkyä tuttuja, paljastaa laulajakitaristi Aleksi Pylvänäinen, taiteilijanimeltään Alex Wild.

Muuta haminalaislähtöisen Rock Criminals-yhtyeen nokkamies ei saa poppoonsa osallistumisesta ohjelmaan sanoa. Kävipä kisassa miten tahansa, kyse on isosta jutusta parikymppisten nuorten miesten muodostaman yhtyeen tunnettuudelle. Kilpailun pääpalkintona on levytyssopimus Sony Musicin kanssa.



13-vuotiaiden haminalaisjunnujen vuonna 2011 perustama bändi soittaa punk rock -tyyppistä musiikkia. Soittotaito on kehittynyt seitsemässä vuodessa niin, että netissä ladattavina olevat kappaleet kuulostavat hyviltä jopa keski-ikäisen toimittajan korvissa.

–Soitto on kehittynyt ja lyriikat ovet menneet syvemmälle, arvioi Aleksi Pylvänäinen itsekin bändinsä kehittymistä.

–Laulamme englanniksi, koska se kuulostaa hyvältä. Toisaalta tavoitteemme on valloittaa ensin Suomi, ja sen jälkeen koko maailma. Siihen uskomme vankasti.



Sen Rock Criminalsit tietävät, että musiikkibisneksessä ei bändin osa ole siitä helpoimmasta päästä. He kuitenkin uskovat, että hyvä musiikki puree aina. Hiljattain he kävivät studiossa purkittamassa lisää omaa tuotantoa. Luvassa on uusi EP vielä tänä keväänä.

Haminalaislähtöinen punk-ikoni Pelle Miljoona on kannustanut nuorempiaan.

