3.2.2018 00:00 Vanhempien rooli vääristynyt lasten urheilussa URHEILU Kotkassa vanhemmat ovat kaapanneet valmentajan roolin. Vanhempien roolia ei pidä väheksyä lasten ja nuorten harrastuksissa. Vanhemmat mahdollistavat lasten harrastamisen suurimpana kustantajana, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä lieveilmiöitä. Luonnollisestikaan ongelmia ei voida sysätä kaikkien vanhempien harteille, mutta osalla vanhemmista tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää, että kyse on lapsille suunnatusta toiminnasta.



Vanhempien puuttuminen lasten ja nuorten harrastuksiin ei ole ilmiönä uusi, mutta se on nostanut jälleen päätään Kotkan seudulla. Ääritapauksissa vanhemmat kokevat oikeudekseen puuttua esimerkiksi lasten peluuttamisiin ja tasoryhmävalintoihin, jotka ovat etupäässä valmentajien tehtäviä. Osa vanhemmista kokee tämän oikeudekseen, koska toiminta rahoitetaan lähes yksinomaan heidän kukkaroistaan.

–Tässä taannoin eräs vanhemmista otti ottelun aikana sekuntikellolla aikaa oman lapsensa vaihdoista ja vertaili sitten niitä toisen lapsen aikoihin. Kaikki aikuiset eivät taida ymmärtää, että lasten ja nuorten maailma on täysin erilainen kuin aikuisten, seitsemättä vuottaan Titaani-junioreiden valmennuspäällikkönä toimiva Mika Iltola huokaa.

Suurin osa vanhemmista on hyvin käyttäytyviä, mutta on niitä, jotka ikään kuin elävät omaa tavoittamatta jäänyttä unelmaansa uudestaan oman jälkikasvunsa kautta.

–Hankalat vanhemmat on iso ongelma, mutta kysymys kuuluukin, että miten siihen voitaisiin puuttua. Uskon, että tähän ratkaisuna voisi olla avoin ja rehellinen keskustelu kaikkien osapuolten kesken, PeKan koripallojunioreiden puheenjohtaja Kimmo Harsia toteaa.

Kaikilla urheiluseuroilla ei tämänkaltaisia ongelmia ole. Esimerkiksi uimaseura Aquilassa ongelmaan ratkaisu oli tasoryhmät, joissa harjoitusmäärät ovat riittävän suuret.

–Jo nelosryhmä harjoittelee neljä kertaa viikossa. Uskon, että vanhemmat pelkäävät lastensa harjoitteluinnon tyrehtyvän, jos tyrkyttäisivät lastaan kovempiin ryhmiin, Aquilan toiminnanjohtaja Sari Brunila sanoo.



Suurin osa urheiluseuroissa työskentelevistä toimii puhtaasti vapaaehtoisesti. Ankkurin saamien tietojen mukaan ongelmia on tullut myös sellaisten vanhempien toimesta, jotka ovat aktiivisesti mukana seuratyössä. Eräässä tapauksessa seuratyössä olevat vanhemmat yrittivät estää paria lasta pääsemästä liikuntaryhmään. Heidän olisi pitänyt harjoitella muun ryhmän ulkopuolella.

–Tämä on iso asia. Olen joskus todennutkin, että nykyään lapset käyvät harjoituksissa, mutta vanhemmat ovat se osapuoli, joka harrastaa. Ongelma ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen, sillä jos urheiluseurassa toimisi vain palkattua henkilöstöä, voisi heille sanoa miten toimitaan, Harsia sanoo.

–Aikuisten olisi syytä muistaa se, että lasta ja nuorta usein nolottaa, jos heidän oma vanhempansa puuttuu heidän harrastukseensa väärällä tavalla, Iltola muistuttaa.

Kimmo Muttilainen