15.2.2018 00:00 Sävellyskilpailu käynnistyy MUSIIKKI Teoksen esille saaminen on säveltäjälle jo voitto. Reetaliina Marin (vasemmalla) ja Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen muistuttavat, että Uuno Klami -sävellyskilpailuun liittyy myös yleisöäänestys. Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu järjestetään neljättä kertaa vuosina 2018–2019. Neljännen kerran järjestettävä kilpailu on vakiinnuttanut asemansa maailman merkittävimpien sävellyskilpailujen joukossa.

–Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki EU:n jäsenmaiden, Pohjoismaiden sekä 16:n muun valtion kansalaiset. Kilpailuteosten tulee olla ennen julkaisemattomia ja esittämättömiä. Sävellykset on postitettava kilpailukansliaan viimeistään maanantaihin 3. joulukuuta 2018, kertoo Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Reetaliina Marin ja muistuttaa, että jury tekee päätöksensä lopputuloksesta vasta orkesteriharjoitukset sekä finaalikonsertit kuultuaan.



Jury valitsee kevättalvella 2019 vähintään kolme, mutta enintään viisi teosta esitettäviksi kilpailun finaalivaiheessa. Kymi Sinfonietta esittää finaaliin valitut sävellykset kahdessa finaalikonsertissa Kouvolassa ja Kotkassa marraskuussa 2019, tarkentaa Marin, joka tietää kilpailun tuoneen kymenlaaksolaisorkesterille kansainvälistä tunnettuutta.

–Finaaliin valittujen sävellysten tekijät pääsevät tiiviisti mukaan teostensa harjoitusprosessiin ja saavat tätä kautta arvokkaita kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja, joilla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän säveltäjän uransa kannalta tulevaisuudessa. Monet säveltäjät ovatkin saaneet ratkaisevaa nostetta uralleen kilpailumme kautta.

–Esimerkiksi vuoden 2014 kilpailun kolmannelle Sauli Zinovjeville tuli osallistumisensa jälkeen kolmen uuden orkesteriteoksen tilauksen aalto. Lisäksi hänen teoksensa Gryf on esitetty tähän päivään mennessä kahdeksan kertaa, laskee Marin ja muistuttaa, että kaikki finaaliin päässeet sävellykset esitetään sekä radioidaan.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat sukupolvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikkivaikuttajiin lukeutuvat säveltäjät: Kalevi Aho, Magnus Lindberg ja Erkki-Sven Tüür. Tuomariston kapellimestarijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja Olari Elts.

–Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on tärkein suomalainen ja yksi merkittävimmistä eurooppalaisista sävellyskilpailuista, juryn puheenjohtajana myös edellisissä sävellyskilpailuissa toiminut Aho luonnehtii.

–Haasteellisin vaihe tuomariston kannalta on finalistien valitseminen, sillä kilpailussa on ollut kautta linjan erittäin korkea taso ja huomattavan suuri osallistujamäärä, pohtii Aho mainiten, että partituurien lukeminen vaatii kuukauden työrupeaman.

KAI-PEKKA VESALAINEN

kai-pekka.vesalainen@ankkurilehti.fi Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu järjestetään neljättä kertaa vuosina 2018–2019. Neljännen kerran järjestettävä kilpailu on vakiinnuttanut asemansa maailman merkittävimpien sävellyskilpailujen joukossa.–Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki EU:n jäsenmaiden, Pohjoismaiden sekä 16:n muun valtion kansalaiset. Kilpailuteosten tulee olla ennen julkaisemattomia ja esittämättömiä. Sävellykset on postitettava kilpailukansliaan viimeistään maanantaihin 3. joulukuuta 2018, kertoo Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n toiminnanjohtajaja muistuttaa, että jury tekee päätöksensä lopputuloksesta vasta orkesteriharjoitukset sekä finaalikonsertit kuultuaan.Jury valitsee kevättalvella 2019 vähintään kolme, mutta enintään viisi teosta esitettäviksi kilpailun finaalivaiheessa. Kymi Sinfonietta esittää finaaliin valitut sävellykset kahdessa finaalikonsertissa Kouvolassa ja Kotkassa marraskuussa 2019, tarkentaa Marin, joka tietää kilpailun tuoneen kymenlaaksolaisorkesterille kansainvälistä tunnettuutta.–Finaaliin valittujen sävellysten tekijät pääsevät tiiviisti mukaan teostensa harjoitusprosessiin ja saavat tätä kautta arvokkaita kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja, joilla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän säveltäjän uransa kannalta tulevaisuudessa. Monet säveltäjät ovatkin saaneet ratkaisevaa nostetta uralleen kilpailumme kautta.–Esimerkiksi vuoden 2014 kilpailun kolmannelletuli osallistumisensa jälkeen kolmen uuden orkesteriteoksen tilauksen aalto. Lisäksi hänen teoksensa Gryf on esitetty tähän päivään mennessä kahdeksan kertaa, laskee Marin ja muistuttaa, että kaikki finaaliin päässeet sävellykset esitetään sekä radioidaan.Kilpailun tuomaristoon kuuluvat sukupolvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikkivaikuttajiin lukeutuvat säveltäjät:ja. Tuomariston kapellimestarijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja–Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on tärkein suomalainen ja yksi merkittävimmistä eurooppalaisista sävellyskilpailuista, juryn puheenjohtajana myös edellisissä sävellyskilpailuissa toiminut Aho luonnehtii.–Haasteellisin vaihe tuomariston kannalta on finalistien valitseminen, sillä kilpailussa on ollut kautta linjan erittäin korkea taso ja huomattavan suuri osallistujamäärä, pohtii Aho mainiten, että partituurien lukeminen vaatii kuukauden työrupeaman. 15.2.2018 > Sävellyskilpailu käynnistyy 13.2.2018 > ”Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji” 10.2.2018 > E18 itään valmistuu 7.2.2018 > Apua voittoa tavoittelematta 3.2.2018 > Vanhempien rooli vääristynyt lasten urheilussa 31.1.2018 > Karhulan koulujen määrää karsitaan? 27.1.2018 > Kotka valmistautuu maaperän puhdistukseen Kantasatamassa 23.1.2018 > Pellen jalanjäljissä 19.1.2018 > Ääni kuuluviin vallan kammareihin 17.1.2018 > Päästötodistuksen keskiarvo 7,5 << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>