1.3.2018 13:00 Kotkamills Oy:llä mittavia suunnitelmia Kotkamills Group Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä esiselvityksen paperikoneinvestoinnista laminaattipaperituotannon kasvattamiseksi Kotkamills Oy on aloittanut esiselvityksen uuden paperikone kolmen (PK 3) rakentamiseksi Kotkaan. Esiselvityksen tavoitteena on varmistaa Kotkamills Oy:n tytäryhtiön Kotkamills Absorbex Oy:n, maailmanlaajuisesti johtavan laminaattipaperivalmistajan kyky vastata laminaattipaperin kasvavaan kysyntään, sekä korvata Imatran Tainionkoskella paperikone 7:llä päättyvän laminaattipaperituotannon määrä. –Lopullinen päätös mahdollisesta investoinnista tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä. Uuden PK 3:n tuotantokapasiteetti, kustannusarvio ja käynnistymisaikataulu tullaan julkaisemaan mahdollisen positiivisen investointipäätöksen jälkeen, toteaa toimitusjohtaja Markku Hämäläinen. Mahdollisen PK 3:n käynnistymisen jälkeen Kotkamills Oy saa Kotkan tehdasintegraatin tuottamat edut maksimaalisesti käyttöönsä. –Sen lisäksi, että investoinnissa uuteen paperikoneeseen voidaan hyödyntää jo valmiina käytettävissä olevaa infrastruktuuria, investointi tulee laskemaan koko tehdasintegraatin energia- ja kiinteitä kustannuksia nykyiseen verrattuna. Näin ollen mahdollisella investoinnilla olisi positiivinen vaikutus Kotkamills Group –konsernin kannattavuuteen, visioi Hämäläinen. Edellä mainitun mahdollisen paperikoneinvestoinnin lisäksi Kotkamills Absorbex Oy tulee teettämään tiettyjä laminaattipaperilajeja alihankintana yhdellä tai useammalla eurooppalaisella yrityksellä. Ensimmäiset yhtiön ulkopuolella valmistetut laminaattipaperirullat on jo toimitettu Kotkamills Absorbex Oy:n asiakkaalle.