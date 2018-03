7.3.2018 08:00 Myönteisemmän Kouvolan puolestapuhuja Vuoden 2017 positiivisin kouvolalainen on PIK. Ryhmän viime kesänä perustanut Juha Huhtala on mielissään voitosta. Vierellä kilpailun projektipäällikkö Anni Toikka Kouvolan nuorkauppakamarista –Kivalta tuntuu! Salaa mielessäni toivoinkin, että voittaisimme, koska ryhmässä on henkilöitä jotka ovat kovin sitoutuneita tähän juttuun. Voitosta on varmasti heistä monelle suurta iloa. Minulle ainakin on. Näin toteaa Vuoden 2017 positiivisimmaksi kouvolalaiseksi äänestetty Positiivisten Ihmisten Kouvola (PIK) Facebook-ryhmän idean isä Juha Huhtala. Huhtala joukkoineen sai palkinnoksi perinteiset kunniakirjan, kukat ja kajaanilaisen kuvanveistäjän Esko Määtän suunnitteleman patsaan, jonka kantavat ajatukset ovat vaikeuksien voittaminen, myönteinen asennoituminen, tavoitteiden toteuttaminen ja elämästä nauttiminen. Kilpailun järjestivät PK-lehti ja Kouvolan nuorkauppakamari yhteistyökumppaneineen. Ryhmä on madaltanut hyvän tekemisen kynnystä. Tuo kaivattua valoa ihan kaikkien elämään. Tuo hienolla tavalla esille Kouvolan seutua. Saanut huomaamaan hyviä asioita Kouvolasta.

Muun muassa näillä argumenteilla äänestäjät PIKiä kehuivat. Se oli viime heinä-elokuuta, kun Huhtala polkaisi PIKin pystyyn. Mistä idea? –Olin jo vuosia ihmetellyt, että minkä takia paitsi valtakunnallinen media ja tietyt julkkikset, niin myös kouvolalaiset itse puhuvat omasta kotikaupungistaan alentavaan sävyyn. Päinvastoin pitää löytää ylpeydenaiheita ja tuoda niitä esiin, eikä aina urputtaa. Huhtala on asunut Kouvolassa ikänsä opiskeluita lukuun ottamatta – ja viihtynyt. –Paljon maailmalla matkustaneena voin sanoa, että mitä enemmän olen ollut poissa ja mitä kauempana, niin sitä paremmalta paikalta Kouvola tuntuu. Hän kertoo ryhmässä olevan tällä hetkellä noin 10 400 myönteisemmän Kouvolan puolestapuhujaa. Lue lisää tämän päivän PK-lehdestä!

Teija Piipari