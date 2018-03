7.3.2018 00:00 Jumalniemeen uusi kierrätysasema ROIPPEET Kauppareissulla näppärästi eroon turhista tavaroista. Eteläkymenlaaksolaisten mahdollisuus päästä eroon tarpeettomista tavaroistaan kohentuu oleellisesti vuoden lopulla. Kymenlaakson Jäte Oy rakentaa Jumalniemeen uudenlaisen kierrätysaseman – jätteiden vastaanottopaikan.

Sen valmistelutyöt ovat jo alkaneet maansiirtotöillä. Asema rakennetaan aivan Ahlstrom-Munksjön kuitulasitehtaan kupeeseen, Ahlströmintien eteläpuolelle. Sen on tarkoitus olla valmiina joulun alla, joskin kaikkia rakennuslupia ei ole vielä haettu.

Asemalle kotitaloudet ja remonttifirmat voivat tuoda niitä samoja tavaroita, joita nykyisin otetaan vastaan Heinsuon jäteasemalla Kotkan ja Pyhtään rajalla: simahtaneista tietokoneista kulahtaneisiin sohviin, puutarharoskista aikansa palvelleisiin kestopuihin, remonttiroinasta kantoihin.



–Haluamme parantaa palvelujamme, perustelee hanketta Kymenlaakson Jäte Oy:n laatu- ja kehittämispäällikkö Annika Aalto-Partanen.

–Ajatuksena on, että kotitaloudet voisivat kierrättää tarpeettomia tavaroitaan vaivattomasti kauppa- tai asiointireissujensa yhteydessä.

Jumalniemen kierrätysasema on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkan ja Pyhtään kotitalouksille. Toki sitä saavat käyttää muutkin.

Kyselyissä alueen kuntalaiset ovat kokeneet Heinsuon olevan syrjässä. Kymenlaakson Jätteen ylläpitämästä yhdeksästä vastaavasta vastaanottopaikasta lähin on Keltakankaalla Anjalankoskella. Lisäksi Heinsuon aukioloaikoja on pidetty suppeina.



Jumalniemen uudella kierrätysasemalla aletaan hyödyntää uutta tekniikkaa. Itsepalvelulinjalla kohennetaan palveluja. Kuntalainen voi esimerkiksi iltaisin saada mahdollisuuden päästä eroon aikansa palvelleesta sohvasta, vaikka paikalla ei olisikaan henkilökuntaa. Tässä on mahdollisuus hyödyntää vaikkapa kännykkäsovelusta tahi rekisteritunnusta.

Muutkin tekniikkavaihtoehdot ovat selviteltävänä.



Jumalniemen investointi maksaa jäteyhtiölle noin kaksi miljoonaa euroa. Annika Aalto-Partasen mukaan tämän takia Jumalniemessä ei kuitenkaan alettane periä korkeampia maksuja kuin muillakaan yhtiön jäteasemilla. Tällä hetkellä ne ovat kaikille samanmoiset.

Hänen mukaansa taksojen yksinkertaistamista pitänee kuitenkin selvittää. Maksuja on nykyään monia erilaisia. Maksuttomia ovat esimerkiksi kodin sähkölaitteet, pakkauslasit, metallit ja kotitalouksien ongelmajätteet. Puhtaan puujätteen tuominen on puolestaan selvästi halvempaa kuin esimerkiksi kattohuovan tai kipsin.



Jumalniemeen on ajateltu rakennettavaksi myös kierrätysmyymälä. Sieltä voisi hakea huokealla käypää tavaraa.

Uusi asema korvannee Heinsuon nykyisen, kotitalouksille tarkoitetun jäseaseman. Annika Aalto-Partasen mukaan tästä ei ole vielä päätöstä tehty.

Nykyään Heinsuolle on tuotu vuodessa noin 6 500 tonnia tavaraa, joka jakaantuu 19 jätelajiin. Jumalniemessä määrän odotetaan tuplaantuvan ja kerättävien jätelajien lisääntyvän noin 25 prosenttia.



Jumalniemen itäisessä liikenneympyrässä on ollut valmiina liittymä etelään, mutta tienpätkä on johtanut vain kallioseinämään. Nyt tämä Uittoväylä-nimisen tien eteläinen osa saa jatkeen – mutta vain noin sadan metrin matkalta.

On ajateltu, että Uittoväylää jatketaan aikanaan Jumalniemen eteläkärkeen ja sieltä edelleen Huumanhaaran yli Hovinsaaren puolelle, uutena väylänä Kotkansaarelle. Kotkan kaupungilla tämän idean toteuttamiseen tuskin on varaa vielä vuosikausiin.

PAAVO VANIALA Eteläkymenlaaksolaisten mahdollisuus päästä eroon tarpeettomista tavaroistaan kohentuu oleellisesti vuoden lopulla. Kymenlaakson Jäte Oy rakentaa Jumalniemeen uudenlaisen kierrätysaseman – jätteiden vastaanottopaikan.Sen valmistelutyöt ovat jo alkaneet maansiirtotöillä. Asema rakennetaan aivan Ahlstrom-Munksjön kuitulasitehtaan kupeeseen, Ahlströmintien eteläpuolelle. Sen on tarkoitus olla valmiina joulun alla, joskin kaikkia rakennuslupia ei ole vielä haettu.Asemalle kotitaloudet ja remonttifirmat voivat tuoda niitä samoja tavaroita, joita nykyisin otetaan vastaan Heinsuon jäteasemalla Kotkan ja Pyhtään rajalla: simahtaneista tietokoneista kulahtaneisiin sohviin, puutarharoskista aikansa palvelleisiin kestopuihin, remonttiroinasta kantoihin.–Haluamme parantaa palvelujamme, perustelee hanketta Kymenlaakson Jäte Oy:n laatu- ja kehittämispäällikkö–Ajatuksena on, että kotitaloudet voisivat kierrättää tarpeettomia tavaroitaan vaivattomasti kauppa- tai asiointireissujensa yhteydessä.Jumalniemen kierrätysasema on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkan ja Pyhtään kotitalouksille. Toki sitä saavat käyttää muutkin.Kyselyissä alueen kuntalaiset ovat kokeneet Heinsuon olevan syrjässä. Kymenlaakson Jätteen ylläpitämästä yhdeksästä vastaavasta vastaanottopaikasta lähin on Keltakankaalla Anjalankoskella. Lisäksi Heinsuon aukioloaikoja on pidetty suppeina.Jumalniemen uudella kierrätysasemalla aletaan hyödyntää uutta tekniikkaa. Itsepalvelulinjalla kohennetaan palveluja. Kuntalainen voi esimerkiksi iltaisin saada mahdollisuuden päästä eroon aikansa palvelleesta sohvasta, vaikka paikalla ei olisikaan henkilökuntaa. Tässä on mahdollisuus hyödyntää vaikkapa kännykkäsovelusta tahi rekisteritunnusta.Muutkin tekniikkavaihtoehdot ovat selviteltävänä.Jumalniemen investointi maksaa jäteyhtiölle noin kaksi miljoonaa euroa. Annika Aalto-Partasen mukaan tämän takia Jumalniemessä ei kuitenkaan alettane periä korkeampia maksuja kuin muillakaan yhtiön jäteasemilla. Tällä hetkellä ne ovat kaikille samanmoiset.Hänen mukaansa taksojen yksinkertaistamista pitänee kuitenkin selvittää. Maksuja on nykyään monia erilaisia. Maksuttomia ovat esimerkiksi kodin sähkölaitteet, pakkauslasit, metallit ja kotitalouksien ongelmajätteet. Puhtaan puujätteen tuominen on puolestaan selvästi halvempaa kuin esimerkiksi kattohuovan tai kipsin.Jumalniemeen on ajateltu rakennettavaksi myös kierrätysmyymälä. Sieltä voisi hakea huokealla käypää tavaraa.Uusi asema korvannee Heinsuon nykyisen, kotitalouksille tarkoitetun jäseaseman. Annika Aalto-Partasen mukaan tästä ei ole vielä päätöstä tehty.Nykyään Heinsuolle on tuotu vuodessa noin 6 500 tonnia tavaraa, joka jakaantuu 19 jätelajiin. Jumalniemessä määrän odotetaan tuplaantuvan ja kerättävien jätelajien lisääntyvän noin 25 prosenttia.Jumalniemen itäisessä liikenneympyrässä on ollut valmiina liittymä etelään, mutta tienpätkä on johtanut vain kallioseinämään. Nyt tämä Uittoväylä-nimisen tien eteläinen osa saa jatkeen – mutta vain noin sadan metrin matkalta.On ajateltu, että Uittoväylää jatketaan aikanaan Jumalniemen eteläkärkeen ja sieltä edelleen Huumanhaaran yli Hovinsaaren puolelle, uutena väylänä Kotkansaarelle. Kotkan kaupungilla tämän idean toteuttamiseen tuskin on varaa vielä vuosikausiin. 7.3.2018 > Myönteisemmän Kouvolan puolestapuhuja > Jumalniemeen uusi kierrätysasema 1.3.2018 > Kotkamills Oy:llä mittavia suunnitelmia 24.2.2018 > Valtuutetut haluavat terveitä kouluja Kotkaan 21.2.2018 > Pekka Passi jätti Kotkan Energian ruorin 15.2.2018 > Sävellyskilpailu käynnistyy 13.2.2018 > ”Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji” 10.2.2018 > E18 itään valmistuu 7.2.2018 > Apua voittoa tavoittelematta 3.2.2018 > Vanhempien rooli vääristynyt lasten urheilussa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>