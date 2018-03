28.3.2018 00:00 ”Nykyisiä aikoja aion parantaa” EKSTREME Kotkalainen Juha Korhonen on talviuinnin maailmanmestari. Harva meistä on rautaa. Hyvällä syyllä voinee sanoa, että kotkalainen Juha Korhonen, 55, sitä on. Mies on tuore avanto- eli talviuinnin maailmanmestari 25 metrin rintauinnissa omassa ikäsarjassaan. Tallinnassa 6.–10. maaliskuuta käydyistä MM-kisoista tuli mukana myös 25 metrin perhosuinnin sekä 50 metrin rintauinnin hopeamitali.

–Lisäksi sain pronssia 4 kertaa 25 metrin rintauinnin viestistä, Korhonen kertoo.

Vuonna 2005 alkaneella talviuintiurallaan hän on voittanut SM-kisojen ohella aikaisemmin jo neljä MM-kultaa ja MM-hopeaa.

–Seuraavaksi tähtään Slovenian vuoden 2020 MM-kisoihin. Osallistun mahdollisesti myös johonkin maailmancupin osakilpailuun. Nykyisiä aikoja aion parantaa, vaikka ikää tulee lisää.



Korhonen harkitsee osallistumista jatkossa myös pidemmälle 100 metrin matkalle. Se edellyttää kylmäkestävyyden parantamista. Kisattavat 200 ja 450 metrin matkat eivät sen sijaan miestä kiinnosta. Ne ovat jopa kotkalaisesta turhan ”ekstremeä”.

–Lihakset kramppaavat, kun on tarpeeksi pitkään kylmässä vedessä.

Talviuinti poikkeaa normaalista uinnista siten, että veteen ei hypätä, vaan sinne laskeudutaan ennen kisan alkua.

–Rintauinnissa pää ei saa upota sukelluksiin asti. Muuten säännöt ovat samat kuin normaaleissa uintikisoissa. Vartaloon ei saa hieroa mitään öljyjä eikä alkoholia saa nauttia ennen kisoja.

Lihakset jumpataan mahdollisimman lämpimiksi ennen veteen menoa.



Korhonen treenaa kylmäkestävyyttä pääasiassa Sapokan avannossa sekä Karhulan uimalan kylmäaltaassa. Talviuintiseuraa Kotkasta ei löydy, joten mies edustaa Tampereen Talviuimareita.

–Tampere on myös ainoa paikka Suomessa, jonne tehdään kisojen ulkopuolella 25 metrin talviuintirata.

Valmentajaa maailmanmestari ei tarvitse, sillä siviilissä mies on kuntoalan yrittäjä, urheiluhieroja ja personal trainer, eli tietämystä harjoittelusta ja ruokavaliosta löytyy omasta takaa.

–Olen harrastanut kilpauintia nuoruudesta saakka ja treenaaminen on ollut aina elämässä taustalla mukana, joten en pelkää kovaa treenaamista esimerkiksi paikkojen kipeytymisen takia.



Korhonen toivoisi, että talviuinnin SM- tai jopa MM-kisat saataisiin joskus Kotkaan. Lajin kisat eivät edellytä suurta taloudellista panostusta ja Sapokka olisi oiva ympäristö kisoille.

–Kisoissa peseytymispaikkana on käytetty uimahallia, josta järjestetään bussikyyti kisapaikalle.

Kyseessä on jatkuvasti kasvava ekstremelaji. SM-tasolla treenaa noin tuhat suomalaista ja MM-kisoihin osallistuu 1 500 kisaajaa.

Tallinnassa kotkalaisista menestyi myös Petri Eklund, joka sai hopeaa 25 metrin vapaauinnista 60–64-vuotiaiden sarjassa.

Veli-Pekka Kelloniemi



