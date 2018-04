7.4.2018 00:00 Meripuistoon sallitaan uutta eloa KATARIINA Kotka hakee laadukasta liikeideaa arvopaikalle.Ei maisemaa juuri parempaa Kotkansaarelta löydy. Kotka hyödyntää Katariinan Meripuistoa, jotta kaupunkiin saadaan lisää vetovoimaa ja uutta yritystoimintaa. Kaupunki järjestää asiasta ideoimis- ja toteuttamiskilpailun. Se on suunnattu yrittäjille. Kisa toteutetaan jo alkukesän aikana.

Ajatuksena on sallia Meripuistoon rakentamista, joka palvelisi esimerkiksi ulkoilijoita, matkailijoita, kuntoilijoita, veneilijöitä, illanviettäjiä. Tämä voisi tarkoittaa vaikkapa monipuolista merenrantakahvilaa, joka on ympärivuotisessa käytössä.

Liikeideaa ei kuitenkaan rajata etukäteen liian tarkkaan, sanovat niin kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen kuin asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen.

Kaupunki tulee neuvottelemaan kilpailuun osallistujien kanssa tarkemmista toteuttamisratkaisuista. Museoviraston näkemykset otetaan nekin huomioon, onhan lähistöllä muinaismuistoja.



Rakentaminen sallitaan Meripuiston niin sanotun alapysäköintipaikan lähistölle. Toteuttaja saa esittää jonkin verran omia toivomuksiaan, liikeideasta riippuen. Merinäköalaa ei saa kuitenkaan peittää.

Meripuisto on kansainvälisestikin palkittu virkeydentarjoaja, niin kotkalaisille kuin niille kuntarajojen ulkopuolelta tuleville, jotka eivät osallistu sen ylläpitoon eurollakaan. Niinpä arvomaisemaan ei sallita ihan minkälaista pömpeliä tahansa, olipa liikeidea miten hyvä tahansa. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan rakentamiselta edellytetään laatua.



Meripuistoon on haikailtu myös kylpylähotellia. Hanke ei ole realisoitunut, joskin Evoluutio-yhtiö ja kaupunki sopivat vuosien ajan aluevarauksesta hotellia varten; sille tarjolla on kaksikin paikkaa Meripuiston pohjoisnurkasta Öljysatamantien molemmin puolin.

Ideoimis- ja toteuttamiskisassa ei ole kyse tästä. Sekä Marja Kukkosen että Heikki Laaksosen mukaan monet yrittäjät ovat jo aiemmin esittäneet mielenkiintoaan Meripuistoa kohtaan. Se on kuitenkin – erikoista kyllä – nykyisessä asemakaavassa edelleen teollisuusaluetta.

Kaupungin pykämää huolto- ja vessamajaa enempää kiinteää rakentamista sinne ei ole sallittu. Tämä lienee yksi syy siihen, että parkkipaikalla ollut jäätelökahvilavaunu ei pystynyt jatkamaan.

Asiakasvirtaa Meripuistossa riittää nykyiselläänkin ilman lisähoukuttimia. Alaparkkipaikan viereen asennettiin viime heinäkuussa kävijälaskuri.

Yksin tämän portin ali on Heikki Laaksosen mukaan tallustellut reilussa puolessa vuodessa 100 000 ulkoilijaa. Käyskentelijöitä on toki paljon enemmän, sillä isolle alueelle johtaa monta reittiä.

Käyttäjämäärä voisi vastaisuudessa kohota senkin myötä, jos vanhan öljysataman laitureista edes yksi saataisiin avoimeksi yleisölle. Laiturit ovat Haminan-Kotkan sataman omaisuutta ja jouduttiin sulkemaan porteilla New Yorkin WTC-iskujen jälkimainingeissa. Toiveissa on, että laitureista se eteläisin voitaisiin kunnostaa turvalliseksi – vaikkapa satamayhtiön pr-työnä – veneilijöille ja onkimiseen.

PAAVO VANIALA Kotka hyödyntää Katariinan Meripuistoa, jotta kaupunkiin saadaan lisää vetovoimaa ja uutta yritystoimintaa. Kaupunki järjestää asiasta ideoimis- ja toteuttamiskilpailun. Se on suunnattu yrittäjille. Kisa toteutetaan jo alkukesän aikana.Ajatuksena on sallia Meripuistoon rakentamista, joka palvelisi esimerkiksi ulkoilijoita, matkailijoita, kuntoilijoita, veneilijöitä, illanviettäjiä. Tämä voisi tarkoittaa vaikkapa monipuolista merenrantakahvilaa, joka on ympärivuotisessa käytössä.Liikeideaa ei kuitenkaan rajata etukäteen liian tarkkaan, sanovat niin kaupunginpuutarhurikuin asemakaava-arkkitehtiKaupunki tulee neuvottelemaan kilpailuun osallistujien kanssa tarkemmista toteuttamisratkaisuista. Museoviraston näkemykset otetaan nekin huomioon, onhan lähistöllä muinaismuistoja.Rakentaminen sallitaan Meripuiston niin sanotun alapysäköintipaikan lähistölle. Toteuttaja saa esittää jonkin verran omia toivomuksiaan, liikeideasta riippuen. Merinäköalaa ei saa kuitenkaan peittää.Meripuisto on kansainvälisestikin palkittu virkeydentarjoaja, niin kotkalaisille kuin niille kuntarajojen ulkopuolelta tuleville, jotka eivät osallistu sen ylläpitoon eurollakaan. Niinpä arvomaisemaan ei sallita ihan minkälaista pömpeliä tahansa, olipa liikeidea miten hyvä tahansa. Kaupunkisuunnittelujohtajamukaan rakentamiselta edellytetään laatua.Meripuistoon on haikailtu myös kylpylähotellia. Hanke ei ole realisoitunut, joskin Evoluutio-yhtiö ja kaupunki sopivat vuosien ajan aluevarauksesta hotellia varten; sille tarjolla on kaksikin paikkaa Meripuiston pohjoisnurkasta Öljysatamantien molemmin puolin.Ideoimis- ja toteuttamiskisassa ei ole kyse tästä. Sekä Marja Kukkosen että Heikki Laaksosen mukaan monet yrittäjät ovat jo aiemmin esittäneet mielenkiintoaan Meripuistoa kohtaan. Se on kuitenkin – erikoista kyllä – nykyisessä asemakaavassa edelleen teollisuusaluetta.Kaupungin pykämää huolto- ja vessamajaa enempää kiinteää rakentamista sinne ei ole sallittu. Tämä lienee yksi syy siihen, että parkkipaikalla ollut jäätelökahvilavaunu ei pystynyt jatkamaan.Asiakasvirtaa Meripuistossa riittää nykyiselläänkin ilman lisähoukuttimia. Alaparkkipaikan viereen asennettiin viime heinäkuussa kävijälaskuri.Yksin tämän portin ali on Heikki Laaksosen mukaan tallustellut reilussa puolessa vuodessa 100 000 ulkoilijaa. Käyskentelijöitä on toki paljon enemmän, sillä isolle alueelle johtaa monta reittiä.Käyttäjämäärä voisi vastaisuudessa kohota senkin myötä, jos vanhan öljysataman laitureista edes yksi saataisiin avoimeksi yleisölle. Laiturit ovat Haminan-Kotkan sataman omaisuutta ja jouduttiin sulkemaan porteilla New Yorkin WTC-iskujen jälkimainingeissa. Toiveissa on, että laitureista se eteläisin voitaisiin kunnostaa turvalliseksi – vaikkapa satamayhtiön pr-työnä – veneilijöille ja onkimiseen. 7.4.2018 > Meripuistoon sallitaan uutta eloa 4.4.2018 > Kiskoilla kolkkaa myrkkyjä 28.3.2018 > ”Nykyisiä aikoja aion parantaa” 24.3.2018 > Kiva, että kaupungissa tapahtuu! 20.3.2018 > Kansaa kuultu jalkautuen > Kouvolan kaupungin ulkoiset tietoliikenneyhteydet toimivat taas > Kaupungin verkkosivuilla ongelmia 16.3.2018 > Taiteen paloa jo 30 vuotta 14.3.2018 > Kevät laittaa museoautot liikkeelle 10.3.2018 > ”Join jokaisena päivänä” << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>