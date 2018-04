12.4.2018 00:00 Veistospromenadin seuraava teos julki Kotkan veistospromenadin seuraava teos on Pekka Pitkäsen veistämä graniittipaaden päällä oleva noin puolentoista metrin korkuinen pronssiteos. Teos paljastetaan Isopuistossa Lohisoittoviikolla 6. kesäkuuta kello 17. Paljastuspuheen pitää kaupunginjohtaja Esa Sirviö. Veistos tulee avokalliolle VPK-talon viereisen laajan istutusryhmän

yhteyteen. Teos vahvistaa samalla Veistospromenadin yhteyttä

kaupunginteatterin kulmalta Sapokan vesipuistoon.



Veistoksen pystyttämisen yhteydessä on tarkoitus rakentaa

Ruotsinsalmenkadun varrelle istuskelupaikka, koska kyseessä on jalankulun solmukohta.

Veistoksen kokonaiskustannus pystytyksineen ja jalustoineen on 22 000 euroa. Kahden penkin istuskelupaikka taustaistutuksineen on noin

