14.4.2018 00:00 VIRKAKYNÄSTÄ: Yhteistyöllä strategia eläväksi Nyt on kulunut ensimmäinen kuukausi Kotkan kaupunginjohtajan pestissä ja vauhtia on riittänyt. Uusia ihmisiä ja uusia asioita on tullut eteeni oikein ropisemalla. Nimien muistaminen ja uusien asioiden sisäistäminen ovat omalla tavallaan kovin haastavaa, mutta samalla erittäin mielenkiintoista. Olen koettanut näyttää naamaani mahdollisemman monessa paikassa ja tulla tutuksi monien eri tahojen kanssa. Tällä sapluunalla on tarkoitus jatkaa myös eteenpäin. Olen useassa tilaisuudessa todennut ja totean tässäkin, että suokaa minulle anteeksi, kun nimet ja naamat eivät varmasti mene vielä vähään aikaan aina kohdilleen. Itse tunnen olevani tilanteessa, jossa kaikki tuntevat apinan, mutta apina ei tunne ketään.



Tällä kuukauden kokemuksella voin todeta, että kaupungissamme moni asia on mallillaan ja samalla useissa asioissa on kehittämistä sekä suunnittelemista ja edessämme on mahdollisesti isojakin muutoksia. Mitään radikaaleja johtopäätöksiä on vielä tässä vaiheessa minun turha esittää, koska tapanani ei ole olla kaikki tietäväinen besserwisser. Vielä jonkin aikaa oma tutustuminen niin kaupunkiin kuin sen toimintaympäristöön jatkuu kokonaisuutta silmällä pitäen.



Kotkan kaupunki on kevään päätteeksi saamassa uuden kaupunkistrategian, jonka yhteisöllinen laadintaprosessi on ilahduttanut minua. Strategian sisältöön on voinut vaikuttaa monella eri tavalla ja kaupunki on suorastaan haastanut eri sidosryhmiä sekä kaupunkilaisia mukaan innovoimaan sekä ideoimaan kaupunkimme tulevaisuutta. On selvää, että lopullinen strategia tulee olemaan luomus, joka syntyy monista esiin nousseista erilaisista ehdotuksista. Strategian laadinnan loppuvaiheen työstämisessä meidän tulee jatkaa edelleen rohkealla linjalla siten, että uskallamme tehdä valintoja. Meidän on valittava asioita, joihin pystymme aidosti vaikuttamaan ja näihin meidän tulee jatkossa keskittyä sekä tehdä niihin riittäviä panostuksia.



Itse olen uskonut aina vahvaan yhteistyöhön, eikä minun luottamukseni siihen toimintatapaan ole vieläkään horjunut. Tulevan kaupunkistrategian toteuttamisessa ja sen muuttamisessa ”sanasta lihaksi” tarvitsemme vääjäämättä myös laajaa yhteistyötä, koska se on ainoa tapa, jolla suunnitelmat saadaan toteutettua. Yksi mies ei käännä koko laivaa eikä kaikki taatusti muutu yhdessä yössä. Vain silloin, jos voimme pelata samaan maaliin, meillä on mahdollisuus voittaa. Mikäli saamme yhdessä syttymään sopivan menestyksen liekin, niin siihen ei kannata kenenkään pissiä, koska siinä voi palaa vehkeet pilalle. Kun yhdessä puhallamme nuotioon lisää tulta ja haemme joukolla makkarat, niin tällöin voimme nauttia koko porukalla.



Esa Sirviö

Kotkan kaupunginjohtaja

esa.sirvio (at) kotka.fi