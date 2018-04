18.4.2018 00:00 Testissä kapselit vastaan mutteripannu Kahvin ystäviä hemmotellaan nykyisin monenlaisin kodinkonein, joilla päästään lähestulkoon kahvilatason nautintoihin. Toimitus testasi, saako kapselikoneilla parempaa espressoa aikaiseksi kuin perinteisellä mutteripannulla. Toimituksen avuksi testiin saapui kahvin ystävä, blogisti ja rehtori Mika Kempas. –Olen pyrkinyt vähentämään töissä kahvinjuontia viimeisen puolen vuoden aikana. Sen sijaan juon erikoiskahveja kahviloissa, osin myös tunnelman vuoksi. Espresso sopii minulle hyvin, sillä kun kahvinjuontia vähentää, se vähä voi olla kovempaa kamaa, Mika Kempas sanoo.



Aluksi juodaan aivan perinteistä suodatinkahvia verrokiksi oikeille espressoille. Verrokiksi on valittu Wilsonin ekstra tumma Kenialainen kahvi.

–Tämä on minulle uusi tuttavuus. Pikkasen vetinen maku, mutta paahteisuus tulee esille, kiva ”tupakkainen” jälkimaku, Kempas kommentoi.



Sitten itse testiin. Mutteripannu laitetaan pihisemään levylle. Pannussa vesi kaadetaan pohjalle ja hienojakoiset kahvinporot asetetaan veden yläpuolelle höyryyn. Testissä käytetään italialaista Lavazzan keskipaahtoista caffe espressoa.

–Nyt ollaan heti eri tasolla. Maku voittaa kyllä suodatinkahvin. Jo tuoksusta tuntee, että nyt ollaan tummuuden ytimessä, ikään kuin kupissa kelluisi puun pala, jonka voi haistaa. Jälkimaussa hieman tupakkaisuutta.



Nescafen Piccolo-kapselikeitin jyrisee ja espresso intenso valuu kuppiin.

–Laite tekee espresson nopeasti ja se vie pöydällä vähemmän tilaa kuin kahvinkeitin. Laitteen tärinästä tietää ainakin, että se on päällä, naurahtaa Kempas.

Entä sitten maku?

–Nimestä huolimatta maistuu ”kevyt-espressolta”. Maussa on mukana hyvä paahteisuus. Maku menee suodatinkahvin ja mutteripannukahvin välimaastoon.



Toinen testattava kapselikeitin on Pauligin Cupsolo, joka on hieman tyyriimpi kuin Nescafen Piccolo. Kapselin kyljessä lukee espresso fortissimo. Kuppiin se sukeltaa runsaan vaahdon kera.

–Tämä on maultaan pliisuin, melkein kuin suodatinkahvia. Nimensä mukaisesti tämän pitäisi olla sellaista, että lusikka tarttuu kiinni, mutta ei. Paahteisuus on silti tuoksussa mukana, kiva vaahto.



Kempas asettaa ykköseksi mutteripannulla keitetyn Lavazzan espresson. Kakkoseksi tuli Nescafen espresso intenso ja kolmoseksi Pauligin espresso fortissimo. Verrokkikahvi jäi hännille.

Pelkkiä laitteita arvioitaessa Pauligin laite vaikutti isommasta koostaan huolimatta paremmalta valmiiden kuppikokojen vuoksi, Piccolossa veden määrä pitää säätää manuaalisesti. Mutteripannussa viehätti yksinkertaisuus ja ”intiimisyys”, se että sillä tulee vain yksi tai kaksi kupillista kerrallaan.

Tuleeko kotiin nyt mutteripannu?

–Olen harkinnut asiaa aiemminkin. Haluan kuitenkin jättää erikoiskahvien juomisen kahviloihin. Seura, paikka ja tilannekin vaikuttavat kahvin makukokemukseen. Venetsiassa espresso on hyvää oli se valmistettu millä laitteella hyvänsä, Kempas toteaa.

Veli-Pekka Kelloniemi

Katso testistä video YouTuben DuoKymiTV:stä. –Olen pyrkinyt vähentämään töissä kahvinjuontia viimeisen puolen vuoden aikana. Sen sijaan juon erikoiskahveja kahviloissa, osin myös tunnelman vuoksi. Espresso sopii minulle hyvin, sillä kun kahvinjuontia vähentää, se vähä voi olla kovempaa kamaa,sanoo.Aluksi juodaan aivan perinteistä suodatinkahvia verrokiksi oikeille espressoille. Verrokiksi on valittu Wilsonin ekstra tumma Kenialainen kahvi.–Tämä on minulle uusi tuttavuus. Pikkasen vetinen maku, mutta paahteisuus tulee esille, kiva ”tupakkainen” jälkimaku, Kempas kommentoi.Sitten itse testiin. Mutteripannu laitetaan pihisemään levylle. Pannussa vesi kaadetaan pohjalle ja hienojakoiset kahvinporot asetetaan veden yläpuolelle höyryyn. Testissä käytetään italialaista Lavazzan keskipaahtoista caffe espressoa.–Nyt ollaan heti eri tasolla. Maku voittaa kyllä suodatinkahvin. Jo tuoksusta tuntee, että nyt ollaan tummuuden ytimessä, ikään kuin kupissa kelluisi puun pala, jonka voi haistaa. Jälkimaussa hieman tupakkaisuutta.Nescafen Piccolo-kapselikeitin jyrisee ja espresso intenso valuu kuppiin.–Laite tekee espresson nopeasti ja se vie pöydällä vähemmän tilaa kuin kahvinkeitin. Laitteen tärinästä tietää ainakin, että se on päällä, naurahtaa Kempas.Entä sitten maku?–Nimestä huolimatta maistuu ”kevyt-espressolta”. Maussa on mukana hyvä paahteisuus. Maku menee suodatinkahvin ja mutteripannukahvin välimaastoon.Toinen testattava kapselikeitin on Pauligin Cupsolo, joka on hieman tyyriimpi kuin Nescafen Piccolo. Kapselin kyljessä lukee espresso fortissimo. Kuppiin se sukeltaa runsaan vaahdon kera.–Tämä on maultaan pliisuin, melkein kuin suodatinkahvia. Nimensä mukaisesti tämän pitäisi olla sellaista, että lusikka tarttuu kiinni, mutta ei. Paahteisuus on silti tuoksussa mukana, kiva vaahto.Kempas asettaa ykköseksi mutteripannulla keitetyn Lavazzan espresson. Kakkoseksi tuli Nescafen espresso intenso ja kolmoseksi Pauligin espresso fortissimo. Verrokkikahvi jäi hännille.Pelkkiä laitteita arvioitaessa Pauligin laite vaikutti isommasta koostaan huolimatta paremmalta valmiiden kuppikokojen vuoksi, Piccolossa veden määrä pitää säätää manuaalisesti. Mutteripannussa viehätti yksinkertaisuus ja ”intiimisyys”, se että sillä tulee vain yksi tai kaksi kupillista kerrallaan.Tuleeko kotiin nyt mutteripannu?–Olen harkinnut asiaa aiemminkin. Haluan kuitenkin jättää erikoiskahvien juomisen kahviloihin. Seura, paikka ja tilannekin vaikuttavat kahvin makukokemukseen. Venetsiassa espresso on hyvää oli se valmistettu millä laitteella hyvänsä, Kempas toteaa. 18.4.2018 > Testissä kapselit vastaan mutteripannu 14.4.2018 > VIRKAKYNÄSTÄ: Yhteistyöllä strategia eläväksi 12.4.2018 > Veistospromenadin seuraava teos julki 11.4.2018 > Musavideokuvaukset päättyivät rähinään 7.4.2018 > Meripuistoon sallitaan uutta eloa 4.4.2018 > Kiskoilla kolkkaa myrkkyjä 28.3.2018 > ”Nykyisiä aikoja aion parantaa” 24.3.2018 > Kiva, että kaupungissa tapahtuu! 20.3.2018 > Kansaa kuultu jalkautuen > Kouvolan kaupungin ulkoiset tietoliikenneyhteydet toimivat taas << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>