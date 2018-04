20.4.2018 00:00 Elämäniloa pursuava fantasiamatka TEATTERI Klassikkonäytelmä Ihmemaa Oz tarjoaa riemua koko perheelle. Dorothyn (Miia Maaranen) tapaamia hauskoista yksityiskohdista rakennettuja mielikuvitusolentoja ovat esimerkiksi Variksenpelätti (Kari Kukkonen), Peltimetsuri (Juho Markkanen) ja Pelkurileijona (Jyri Ojansivu). –Ihmemaa Ozin valintaan kevään lastennäytelmäksi vaikutti se, että klassikot taipuvat moneen, vaikka emme ole Lyman Frank Baumin fantasiasatua modernisoineetkaan. Luettuani Anne Rautiaisen dramatisoinnin havaitsin, että nyt on mahdollisuus tarjota todella elämäniloista teatteria, taustoittaa ohjaaja Marielle Eklund-Vasama Kotkan kaupunginteatterin lastennäytelmäuutuutta.



Ihmemaa Oz valikoitui kaupunginteatterin ohjelmistoon noin kymmenestä koko perheen näytelmäehdokkaasta pitkälti visuaalisuutensa vuoksi. Lavastuksesta ja pukusuunnittelusta vastaava Lucie Kuropatová on tunnetun Ihmemaa Oz -musikaalielokuvan luomista haasteista huolimatta saanut aikaan todella näyttävän kokonaisuuden, jota tukee Mikko Laaksosen valosuunnittelu ja Tommi Leinosen äänisuunnittelu. Kotkan Ihmemaa Ozissa on myös musiikki- ja tanssinumeroita, joiden koreografiat on suunnitellut Lotta Herranen. Laulujen sovitukset ovat Ari Ismälän käsialaa.

–Fantasiassa tekniikka – lavastus, äänet ja valot – on suuressa roolissa, koska yleisölle on tarjottava kokonaisvaltainen elämys, joka ”siirtää” heidät hetkeksi erikoiseen mielikuvituspaikkaan, selvittää Eklund-Vasama ja mainitsee, että Ihmemaa Ozin tematiikka perustuu orvon, pelokkaan ja yksinäisen Dorothy-tytön unen kautta kokemaan eheytymistarinaan.

–Ihmemaa Ozin tarinahan on tavallaan päähenkilön matka omaan sisäiseen minään, lisää teatterinjohtaja Miko Jaakkola.



–Kun ohjaamani Ronja Ryövärintytär (2017) eteni pitkälti replikoinnin varassa, niin Ihmemaa Ozissa kysymys on enemmän siitä mitä tekstin ympärillä tapahtuu, jonka vuoksi Oz sopii myös lapsiyleisölle, pohtii Eklund-Vasama, jonka sanoin Anne Rautiaisen dramatisointi huokuu elämäniloa ja positiivisuutta.

–Lastenkulttuurin yksi tehtävähän on ruokkia lasten omaa luovuutta. Varsinkin nuoremmat näytelmäkirjailijat kirjoittavat jatkuvasti uusia lastennäytelmiä pienemmille näyttämöille, mutta soisi että Kansallisteatterin Tippukivitapauksen kaltaisia ison näyttämön juttuja syntyisi enemmän, teatterinjohtaja tuumii.

KAI-PEKKA VESALAINEN



