25.4.2018 00:00 Osaajia etsitään ralliin KOULUTUS Tommi Mäkinen Racing ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus aloittavat yhteistyön. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus on järjestänyt autourheilun mekaanikkojen koulutusta vuodesta 2014 alkaen. Tommi Mäkinen Racing ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen autourheilumekaanikkojen koulutuksesta. Koulutukseen otetaan mukaan kymmenen autourheilusta kiinnostunutta ja autotekniikkaan hyvin perehtynyttä osallistujaa.

–Koulutus alkaa tiistaina 24. heinäkuuta 2018 Neste Rallin yhteydessä ja kestää noin kymmenen kuukautta. Hakuaika päättyy 24. kesäkuuta 2018 ja valintahaastattelut järjestetään seuraavalla viikolla Suomessa ja Virossa. Koulutus sisältää aluksi noin kolmen kuukauden teoriajakson Kouvolassa, minkä jälkeen siirrytään käytännön harjoitteluun Tommi Mäkinen Racingin tiloihin Puuppolassa ja Tallinnassa, Virossa, kertoo rehtori Leena Kaivola.



Moottoriurheilussa on jatkuvasti pulaa pätevistä mekaanikoista, ja uudella koulutusavauksella on tarkoitus varmistaa alan osaajien saaminen myös rallin puolelle.

–Autourheilusta on tullut viime vuosina merkittävä teollisuudenala Suomessa, joka työllistäisi enemmän osaajia kuin on tarjolla. Suomalaisella osaamisella on lisäksi kysyntää myös kansainvälisesti, joten alan koulutukseen pitää satsata, että tekijöitä riittää, vahvistaa toimitusjohtaja Tommi Mäkinen.

–Tällaista ammattia on vaikea oppia muualla kuin alan oikeissa työtehtävissä ja autenttisessa ympäristössä. Se edellyttää työnantajalta halua sitoutua koulutukseen, mutta myös oppilaitokselta vahvaa ja alalla uskottavaa osaamista, sillä opettaja menee työelämään opiskelijoidensa kanssa, korostaa rehtori Kaivola.



Tommi Mäkinen Racing Oy on ralliautoiluun keskittynyt yritys, joka vastaa autonvalmistaja Toyotan kilpailutoiminnasta rallin MM-sarjassa. Yrityksen toiminta koostuu autojen suunnittelusta, valmistuksesta, valmennuksesta sekä kilpailemisesta.

Aikuiskoulutuskeskus on järjestänyt yhteistyössä Koiranen GP:n kanssa pohjoismaisen formula 4 -sarjan sekä Espanjan formula 4 -sarjan yhteydessä. Tänä vuonna Koiranen GP käynnistää formula 4 -sarjan myös Suomessa. Uusin mekaanikkokoulutuksen ryhmä aloitti Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa tammikuussa ja koulutus jatkuu loppusyksyyn sarjojen aikataulun mukaisesti.

