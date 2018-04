28.4.2018 00:00 Laatu aina ykkösasia HUONEKALUJA Paavo Siitarille tulee 60 vuotta täyteen yrittäjänä. –Onko tänään mitään myyty?

–Ei ole.

Tämmöinen keskustelu käytiin 1950-luvulla. Keskustelijoina olivat 13-vuotias, juuri koulusta palannut Paavo Siitari ja hänen äitinsä.

Mutta jos tuona Paavo Siitarin, 72, yhä muistamana päivänä ei mitään myytykään, niin sittemmin kauppa on käynyt. Tuoleja, pöytiä sohvia, hyllyjä, sänkyjä. Huonekaluliike Siitarin myymillä kalusteilla on sisustettu Kotkan ja Karhulan alueella koti jos toinenkin. Asiakkaina on jo neljättäkin sukupolvea.

Mutta pian on aika sulkea myymälän ovi viimeisen kerran.

–Ei minulla aivan tarkkoja suunnitelmia lopettamispäivästä ole, mutta pikkuhiljaa, varmaan kesän aikana, Siitari tuumii Tikankadulla sijaitsevassa liikkeessään, jota hän on pyörittänyt yksin vaimon menehdyttyä kolmisen vuotta sitten. Suurin osa huonekaluhallista on vuokrattu kirpputoriyritykselle. Omassa myymälässään Siitari on jo useamman vuoden keskittynyt laadukkaiden sänkyjen myyntiin.



Laatu ja asiakaspalvelu ovat keskeiset tekijät siinä, että yritys voi huomenna sunnuntaina tarjoilla 90-vuotiskahvit.

Liikkeen perustivat Paavo Siitarin isä ja setä.

–Isälle oli tärkeää, että myytävä tavara on hyvää. Laatu on minullekin jämähtänyt korvien väliin.

Isän menehdyttyä 1958 oli Paavon alettava autella äitiä liikkeen pyörittämisessä, koulunkäynnin ohessa. Ongelmana oli, että nuorella miehenalulla ei ollut ajokorttia.

–Istuin jonkun kerran äidin kyydissä. Hänen ajotaitonsa oli, no... Sitten sanoin, että annapas minä tulen rattiin. Tuttu poliisipäällikkö anoi useaan kertaan poikkeuslupaa ajokortille ministeriöstä, mutta ei sitä tullut. Ajoin viisi vuotta ilman korttia kärähtämättä. Siinä tuli jo melkein uskovaiseksi, mies nauraa.



Aikoinaan lähes kaikki tavara oli kotimaassa tehtyä.

–Lahdessa oli lähes sata huonekalujen valmistajaa, nyt tuskin kymmentä.

Siitarilla on myös mielipiteensä valtavista alennusprosenteista ja loppuunmyynneistä, joilla kansaa houkutellaan halleihin.

–Ne eivät kerro hinnasta mitään, mies sanoo.

Sen sijaan ruotsalainen Ikea saa yllättäen kehuja.

–Siellä on laatutavaraa. Asiakkaalle hyvä paikka.

Kun 60-vuotinen yrittäjän taival kääntyy lopuilleen, on enemmän aikaa rakkaalle harrastukselle maanpuolustustyölle. Reservin majuri Siitari huolehtii niin esiintyjät kuin yleisönkin Viirinkallion korsussa pidettäviin luentoiltoihin.

–Soitan aina ennen tilaisuutta 50 puhelua ja tupa on täynnä. Meillä on maan parhaat luennoitsijat, mies sanoo ykskantaan.

JUHA KOSKI



Huonekaluliike Siitari tarjoaa synttärikahvit sunnuntaina 29.4. kello 11–14. Käynti Tikankadun puolelta.