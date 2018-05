2.5.2018 00:00 Takaisin Puistolaan Janne ja Leena Ronkainen kävivät mittailemassa huonekalujen paikkaa. –Sanoin miehelle, että lähden kerrostaloon vasta, kun sellainen tulee Puistolaan, kotkalainen Leena Ronkainen naurahti mittaillessaan hiljattain miehensä Jannen kanssa huonekalujen paikkaa upouudessa Katariinankallio-talossa.

Pariskunta oli tutustumassa tulevaan asuntoonsa. Samaan aikaan talossa liehui Suomen lippu harjannostajaisten merkiksi.

52-neliöisen saunallisen, kuudennen kerroksen kaksion ikkunoista ja parvekkeelta avautuvat hulppeat merimaisemat. Kirkkaalla säällä horisontissa siintelee Suursaari.

–Olen asunut 15-vuotiaaksi asti tuossa lähellä Urheilijankadulla, Leena Ronkainen valotti Puistolan, nykyisen Katariinan kaupunginosan vetovoimaa.



Tärkeitä syitä Mussalossa sijainneen paritaloasunnon vaihtumiseen kerrostalokaksioon olivat myös läheinen uimahalli ja tietysti monin palkinnoin aateloitu Katariinan meripuisto, joka alkaa melkein talon ulko-ovelta.

Rakennuksessa on 46 asuntoa, joiden pinta-alat ovat 27–82 neliömetriä. Hintahaitari liikkuu välillä 84 000–344 000 euroa. Muuttokuormia asukkaat pääsevät kantamaan heinäkuussa.

Asuntojen myyntiä OP-Kiinteistökeskuksen ohella hoitanut Kotkan Kiinteistömaailman yrittäjä Merja Sundberg kertoo Katariinankallion asuntojen menneen hyvin kaupaksi.

–Tällä hetkellä on vapaana seitsemän asuntoa. Isoksi uudiskohteeksi asunnot myytiin kotkalaisessa markkinassa nopeasti. Myös näytöillä on liikkunut hyvin väkeä, Sundberg kertoo.



Alueelle on kaavoitettu tontit myös neljälle muulle kerrostalolle. Katariinankallion rakentanut FH Rakentajat on hankkinut niistä yhden ja kolme tonttia on kaupungin omistuksessa vapaana. Kahdelle tontille asemakaava edellyttää 12-kerroksista taloa.

–Kotkassa on haluttu korkeaa rakentamista ja merinäköalaa. Katsoimme asemakaavan laadintavaiheessa, että tuohon paikkaan se olisi mahdollista, Kotkan kaupungin asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen sanoo.



Nyt ensimmäisenä valmistuneessa talossa on kahdeksan kerrosta. Neljä kerrosta lisää merkitsee lisäkustannuksia. Esimerkiksi paloturvallisuus edellyttää toista hätäpoistumistietä.

Marja Kukkonen toteaa kaavassa lähdettävän nimenomaan siitä, että kahden tontin talot ovat 12-kerroksia, eivät matalampia eivätkä korkeampia.

Ainakaan toistaiseksi nyt harjakorkeuteen edenneen talon naapureista ei ole tehty rakentamispäätöksiä.

JUHA KOSKI

juha.koski @ ankkurilehti.fi –Sanoin miehelle, että lähden kerrostaloon vasta, kun sellainen tulee Puistolaan, kotkalainennaurahti mittaillessaan hiljattain miehensäkanssa huonekalujen paikkaa upouudessa Katariinankallio-talossa.Pariskunta oli tutustumassa tulevaan asuntoonsa. Samaan aikaan talossa liehui Suomen lippu harjannostajaisten merkiksi.52-neliöisen saunallisen, kuudennen kerroksen kaksion ikkunoista ja parvekkeelta avautuvat hulppeat merimaisemat. Kirkkaalla säällä horisontissa siintelee Suursaari.–Olen asunut 15-vuotiaaksi asti tuossa lähellä Urheilijankadulla, Leena Ronkainen valotti Puistolan, nykyisen Katariinan kaupunginosan vetovoimaa.Tärkeitä syitä Mussalossa sijainneen paritaloasunnon vaihtumiseen kerrostalokaksioon olivat myös läheinen uimahalli ja tietysti monin palkinnoin aateloitu Katariinan meripuisto, joka alkaa melkein talon ulko-ovelta.Rakennuksessa on 46 asuntoa, joiden pinta-alat ovat 27–82 neliömetriä. Hintahaitari liikkuu välillä 84 000–344 000 euroa. Muuttokuormia asukkaat pääsevät kantamaan heinäkuussa.Asuntojen myyntiä OP-Kiinteistökeskuksen ohella hoitanut Kotkan Kiinteistömaailman yrittäjäkertoo Katariinankallion asuntojen menneen hyvin kaupaksi.–Tällä hetkellä on vapaana seitsemän asuntoa. Isoksi uudiskohteeksi asunnot myytiin kotkalaisessa markkinassa nopeasti. Myös näytöillä on liikkunut hyvin väkeä, Sundberg kertoo.Alueelle on kaavoitettu tontit myös neljälle muulle kerrostalolle. Katariinankallion rakentanut FH Rakentajat on hankkinut niistä yhden ja kolme tonttia on kaupungin omistuksessa vapaana. Kahdelle tontille asemakaava edellyttää 12-kerroksista taloa.–Kotkassa on haluttu korkeaa rakentamista ja merinäköalaa. Katsoimme asemakaavan laadintavaiheessa, että tuohon paikkaan se olisi mahdollista, Kotkan kaupungin asemakaava-arkkitehtisanoo.Nyt ensimmäisenä valmistuneessa talossa on kahdeksan kerrosta. Neljä kerrosta lisää merkitsee lisäkustannuksia. Esimerkiksi paloturvallisuus edellyttää toista hätäpoistumistietä.Marja Kukkonen toteaa kaavassa lähdettävän nimenomaan siitä, että kahden tontin talot ovat 12-kerroksia, eivät matalampia eivätkä korkeampia.Ainakaan toistaiseksi nyt harjakorkeuteen edenneen talon naapureista ei ole tehty rakentamispäätöksiä. 2.5.2018 > Takaisin Puistolaan 28.4.2018 > Laatu aina ykkösasia 25.4.2018 > Osaajia etsitään ralliin 20.4.2018 > Elämäniloa pursuava fantasiamatka 18.4.2018 > Testissä kapselit vastaan mutteripannu 14.4.2018 > VIRKAKYNÄSTÄ: Yhteistyöllä strategia eläväksi 12.4.2018 > Veistospromenadin seuraava teos julki 11.4.2018 > Musavideokuvaukset päättyivät rähinään 7.4.2018 > Meripuistoon sallitaan uutta eloa 4.4.2018 > Kiskoilla kolkkaa myrkkyjä << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>