3.5.2018 00:00 Sairaus tai tapaturma ei ole työskentelyn este Kotka lähtee vähentämään työntekijöidensä sairauspoissaoloja korvaavan työn mallin avulla. Jos työntekijä on estynyt sairauden tai vamman takia tekemästä omaa työtään kokonaan tai osittain, mutta kykenisi kuitenkin terveyden tai toipumisen vaarantumatta tekemään väliaikaisesti muuta työtä, hän voi halutessaan niin tehdä 60 päivän ajan entisellä palkalla. Työ voi olla joko omaa työtä kevennettynä omassa yksikössä tai muuta koulutuksen tai kokemuksen mukaista työtä muussa kaupungin yksikössä, esimerkiksi Merikeskus Vellamossa asiakaspalvelussa, uimahallissa uinninvalvojana, päiväkodissa avustamassa tai hoivakodissa ulkoiluttamassa vanhuksia. Korvaavaa työtä voi ehdottaa työntekijä itse, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja tai esimies.

Malli soveltuu tilanteeseen, jossa työkyky on heikentynyt lievästi, tilapäisesti ja lyhytaikaisesti, esimerkiksi jalka on kipsissä. Se ei sovellu tilanteeseen, jossa työkyky on heikentynyt olennaisesti ja pitkäkestoisesti.

