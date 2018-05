5.5.2018 00:00 Liikuntaa kaikille KOTKA Liikuntajohtaja Antti Mattila haluaa myös perheet ja ”äijät” liikkeelle. Kotkan liikuntajohtaja Antti Mattila haluaa seurat ja yhdistykset mukaan, kun kaupunki luotaa tulevaisuuden liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Kehitteillä on eräänlainen Kotkan malli, jolla halutaan saada liikkeelle nekin, jotka eivät kovin aktiivisesti liiku.

Mattila linjaa, että kynnys osallistua liikuntaan tulee saada mahdollisimman matalaksi.

–Seurat voivat tarjota maksuttomia kokeilujaksoja harrastukseen tutustumiseksi. Eikä pelkästään lapsille, vaan myös perheliikuntaa ja ”äijäryhmiä.”

Kotka laatii parhaillaan uutta kaupunkistrategiaa, jossa liikunta- ja hyvinvointi ovat tärkeä osa. Mattila toivoo, että juhlapuheet muuttuvat myös konkretiaksi.

–Julkisten liikuntapalvelujen roolia ei aina ymmärretä.



Mattila viittaa useamman kerran siihen, että liikuntapalveluja tulee olla tarjolla tasavertaisesti kaikille.

–Puhutaan hinnoista, taksoista ja saavutettavuudesta. Ja nämä ovat myös osa Kotkan imagoa.

Mattila tähdentää, että liikkumista tapahtuu muuallakin kuin kuntosaleilla ja erilaisissa suorituspaikoissa. Työ- ja koulumatkat ovat hyötyliikuntaa. Niinpä esimerkiksi tulevaisuuden liikenneväyläratkaisuilla voidaan vaikuttaa kotkalaisten liikkumiseen muulloin kuin vapaa-ajalla.



Liikkumattomuuden kustannuksista ilmestyi hiljattain valtakunnallinen tutkimus. Summat ovat miljardiluokkaa. Jo kohtuullinenkin määrä liikuntaa ehkäisee tehokkaasti monien sairauksien puhkeamista.

–Eikä puhuta vain sydämestä ja verenkierrosta.

Sisäilmaongelmien vuoksi on Kotkassa jouduttu sulkemaan tänäkin vuonna useampi koulu. Samalla on menetetty myös monta liikuntapaikkaa.

–Olemme suurten haasteiden edessä. Miten turvata koulujen liikuntamahdollisuudet etenkin rospuuttoaikaan?



Mattilan silmissä siintää muutama kohde, joiden hän toivoo lähivuosina toteutuvan. Yksi niistä on Arto Tolsa -areenan toistakymmentä vuotta vaiheessa ollut peruskorjaus, jossa syntyisi uusi katettu katsomo kentän etelälaidalle ja toinen hiekkakenttä saisi tekonurmen. Myös varastot ja pukuhuoneet uusittaisiin.

–Uusi katsomo palvelisi muitakin kuin jalkapallon katsojia, Mattila muistuttaa.

Toinen iso asia on Kotkansaaren uimahallin tulevaisuus. Hankkeen suunnittelu käynnistyy vielä tänä vuonna. Mattila näkisi uimahallin paikalla keskuksen, jossa toimisi myös hyvinvointipalveluja tarjoavia yrityksiä.

Kolmas kohde on Puistolan urheilukenttä, jonne Mattila hahmottelee liikunnallista olohuonetta, joka olisi helppo saavuttaa kävelyreiteiltä ja Katariinan meripuistosta.

JUHA KOSKI

JUHA KOSKI

juha.koski @ ankkurilehti.fi