9.5.2018 00:00 Viikon kasvo: Helena Berg ”Olen aika joustava ja joviaali persoona” Kuka ja mikä olet?

–Anjalassa syntynyt, nykyisin Myllykoskella asuva, pääasiassa Kymenlaakson alueella työskentelevä vuokratyöfirman keikkaileva farmaseutti Helena Berg (49). Olen kouluttautunut myös musiikkipedagogiksi Lahden ammattikorkeakoulussa, mutta tällä hetkellä en tee opetustyötä. Perheeseeni kuuluvat mieheni ja kolme lastamme. Lemmikkeinä meillä on kaksi mäyräkoiraa Arttu ja Taisto, ragdoll-kissat Poju ja Aava sekä maine coon -kissa Rupert.

Mitä harrastat?

–Kaikki liikenevä vapaa-aika menee laulamisen parissa.

Lempinimesi?

–Helluksihan minua sanotaan.

Ammattihaaveesi lapsena?

–Haaveilin eläinlääkärin ja puutarhurin työstä sekä näyttelijän ja laulajan ammatista, mutta minusta tuli farmaseutti verenperintönä, sillä myös äitini Pirjo on ollut apteekissa töissä.

Mitä piirteitä arvostat itsessäsi?

–Olen aika joustava ja joviaali persoona, joka sopeutuu hyvin eri tilanteisiin.

Huonoin piirteesi?

–Räiskyvänä persoonana ”sytyn” helposti. Siinä kipinät lentelee, kun Hellu suuttuu. Voisin harjoittaa itsehillintää enemmän.

Mikä saa sinut onnelliseksi?

–Perhe, läheiset ihmiset, hyvät ihmissuhteet sekä omat että läheisten onnistumiset.

Laulunumerosi koulussa?

–Kyllä se muistaakseni oli kymppi.

Minkä uuden taidon haluaisit oppia?

–Soittaa sujuvasti pianoa. Nuoruusvuosinani soitin viulua Inkeroisten musiikkiyhdistyksen orkesterissa.

Ketä fanitit nuorena?

–Hyvän ystäväni Minna Silvennoisen kanssa fanitimme Meiju Suvasta, Baccaraa, Abbaa ja Boney M:ää. Vähän vanhempina kuuntelimme Rainbowta, Scorpionsia sun muita heavy metal -yhtyeitä.

Ottaisitko tatuoinnin?

–Jos sopiva kuva löytyisi, voisin ottaa pienen tatuoinnin, mutta sen pitäisi liittyä lapsiini tai musiikkiin.

Taiteilijaesikuvasi?

–Varsinaista esikuvaa minulla ei ole, mutta ihaillen kunnioitan yleensä lahjakkaita ihmisiä.

Musiikki, joka koskettaa?

–Melodinen, kaunis musiikki koskettaa aina.

Paras biisi juuri nyt?

–Paula Vesalan Sinuun minä jään.

Bravuurisi keittiössä?

–Itse tykkään leipoa. Voisilmäpullat ovat keittiön puolella bravuurini. Isäntä ja lapset hoitavat meillä pääsääntöisesti ruoanlaiton.

Mitä ystävät sinulle merkitsevät?

–Parasta on syvä ymmärrys ystävien kesken. Heidän kanssaan voi jakaa ilot ja surut.

Mikä ärsyttää?

–Ihmisten itsekkyys ja välinpitämättömyys.

Omin elementtisi?

–Esiintymistilanteet.

