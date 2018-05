16.5.2018 10:00 Useita perämoottoreita varastettu Kotkassa ja Haminassa Kotkassa ja Haminassa on tehty useita veneisiin kohdistuineita varkauksia 10.-15.5.18 välisenä aikana.



Neljään Sapokan venerannassa olevaan veneeseen on murtauduttu ja niistä on anastettu Yamaha 6 hv-, Yamaha 6 hv-, Yamaha 9.9 hv- ja Yamaha 9.9 hv-perämoottori.



Kurittulan venerannasta on anastettu mustaksi maalattu tasaperäinen lasikuituvene, jonka kylkeen on maalattu valkoisella maalilla Olga.



Hovinsaaren venerannassa olevasta veneestä on anastettu Mercury 6 hv-perämoottori.



Metsolan venerannassa olevan veneen kannelta on anastettu aurinkopaneeli.



Yrjösenpohjan venerannassa olevasta veneestä on anastettu Suzuki 2 hv-perämoottori.



Matinsaaren venerannassa olevaa venettä on yritetty ottaa käyttöön ja veneestä on anastettu noin 80 litraa polttoainetta.



Ankkurikadun venerannassa olevasta veneestä on anastettu Suzuki 2,5 hv-perämoottori.



Lepikön venerannassa olevasta veneestä on anastettu kaksi polttoainesäiliötä, kaksi varatankkia, pelastusliivejä ja kalastustarvikkeita. Toisesta veneestä on anastettu muovitankki, ajo- ja pelastusliivit sekä kompassi.



Salmenvirran venerannasta on 11.-16.5. välisenä aikana anastettu Terhi Fun 405-moottorivene, jossa on Mercury 15 hv-perämoottori.



Rikoksia tutkitaan varkauksina.



