19.5.2018 00:00 Tavoitteena Suursaari VENEILY Kotkalaiseskaaderi suuntaa Venäjän aluevesille. –Mikäli saamme tarvittavat lupa-asiakirjat tiistaina Pietarista, ryhmämme tutustuu myös Suursaareen, Veijo Parviainen paljastaa. Sapokasta starttaa sunnuntaina 20. toukokuuta purjeveneet Taurus ja Piiku itäiselle Suomenlahdelle. Eskaaderia vetää Kotkan Pursiseuran moottori- ja matkailuvenejaoston aktiivi, purjehduskouluttaja Veijo Parviainen, jonka mukaan toiveena on tutustua Suursaareen, mikäli maihinnousuun tarvittavat luvat järjestyvät ajoissa.



–Testimatkaa on valmistelu joulukuun alusta asti. Suursaareen astuminen on pelkkää plussaa, sillä mahdollinen lupa-asiakirja on noudettava henkilökohtaisesti FSB:n virastosta Pietarista, muistuttaa Parviainen ja arvioi lupamenettelyprosessin eteen tehdyn valtavan työmäärän palkinnoksi sen, että jatkossa Kotkassa on tietotaito siitä, miten Suursaareen voi päästä.



–Joka tapauksessa Itäisen Suomenlahden vesistömatkailuyhdistys ryhtyy kartoittamaan henkilöitä ja veneitä, jotka olisivat kiinnostuneita matkasta Suursaareen vuonna 2019. Lokakuussa paperit laitetaan Venäjän instansseihin, joissa ne viipyvät nelisen kuukautta, tietää Tauruksen kippari Parviainen kokemuksesta.

Taurus ja Juha Markuksen kipparoima Piiku palaavat testiristeilyltä ensi viikon loppupuolella. Mikäli luparoopuskat odottavat Pietarissa, maihinnousu Suursaareen tapahtuu ensi torstaina. Eskaaderilla kuitenkin on jo Venäjän rajavartiolaitoksen myöntämä lupa liikkua Suursaaren vesialueella.



Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin vesistömatkailun projektipäällikkö Taini Rajala tietää, ettei tavoite Suursaareen maihinnoususta ole infrastruktuurin suhteen mahdoton, sillä entiset sotilasvenelaiturit tarjoavat veneille sopivia kiinnityspisteitä.



–Tiedän venäläisten siivonneen Suursaaren aluetta poistamalla kaikkea, mikä voisi olla vaarallista. Saareen on suunniteltu myös aluetta turisteille, mainitsee Rajala. Hän tietää, että maihinnousuluvat Kotkasta 30 mailin etäisyydellä sijaitsevaan Suursaareen ovat ”kiven takana”, sillä ne myönnetään Moskovasta käsin.

–Hieno asiahan matka Suursaareen suomalaisveneellä onnistuessaan olisi, hymyilee Rajala ja muistuttaa Parviaisen edistäneen jo monta vuotta Pietarin ja Suomen välistä pienveneliikennettä. Pietarissahan olisi paljon potentiaalisia tulijoita Suomen satamiin.

–Rajavartiolaitoksen mukaan Saimaan kanavan kautta kirjataan veneilykaudessa nelisen sataa kulkua yhteensä mennen tullen.

–Tietysti tuossa joukossa on enemmän Venäjän suuntaan meneviä suomalaisia kuin Suomen suuntaan tulevia venäläisiä.

