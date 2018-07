6.7.2018 00:00 Kesäillan jumalanpalvelus Kievarimuseolla Ensi keskiviikkoiltana pidetään perinteinen sanajumalanpalvelus Ranta-Pukin Kievarimuseolla Anjalassa. Tilaisuudessa saarnaa rovasti Lauri Vaalgamaa. Liturgina toimii Anjalan aluepastori Kari Lindberg. Kanttorina on Susanna Kivistö ja musiikissa on mukana myös Meeri Seppälä viuluineen. Viime vuonna jumalanpalvelusta vietettiin kymmenennen kerran, joten hyvällä syyllä voidaan puhua jo perinteestä. Palveluksen lopuksi juodaan kirkkokahvit. Lahjansa lähetystyölle saa antaa kahvipöydässä olevaan koriin.

Museo on myös avoinna tutustumista varten.

Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat Anjalankosken seurakunta ja Anjala-Seura.

