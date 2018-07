20.7.2018 00:00 Koulu kävi kaupaksi Kaupunki on toisen kerran saanut myydyksi Mussalon vanhan puukoulun. Nyt ostajana on kotkalaispariskunta Toni ja Niina Huhtala. He remontoivat ja kunnostuttavat talon perheensä kodiksi ja liiketoimintaan. Toni Huhtala on hieronta- ja jumppa-alan yrittäjä.

Kauppasumma on 70 000 euroa. Siihen sisältyy liki 2 700 neliömetrin tontti.



Edellisen kerran Kotka teki entisestä koulusta kaupat syksyllä 2012 Nanni ja Miika Mamian kanssa. Kolme vuotta myöhemmin osapuolet sopivat kaupan perumisesta. Kaupunki palautti ostajille kauppasumman, 150 000 euroa.

Perusteena purulle oli talon huono kunto sekä se, että kaupungin antamat tiedot rakennuksen saattoivat ostajien mielestä olla puutteellisia.

Nanni Mamia oli tuolloin Vihreiden kaupunginvaltuutettu. Seuraavan kesän lopulla Mamia erosi valtuustosta muutettuaan Helsinkiin.



Huhtaloilla oli tiedossa talon menneisyys. Rakennuksen kunto askarrutti, mutta ei varsinaisesti pelottanut, onhan se pysynyt pystyssä jo 125 vuotta.

–Tekemistä siellä riittää ja on täysi arvoitus, mitä vielä löytyy. Alempaa hirsikerrosta ja nurkkia pitää uusia. Katto on täysi mysteeri, Toni Huhtala kuvailee.

–Kaikki selviää aikanaan. Ensimmäinen vuosi näyttänee jo aika paljon.

Taloa tutkiessaan ja kolutessaan perhe on Toni Huhtalan sanoin ”kokenut riemua ja iloa, välillä käyty kauhistuksen ja hirvityksen pohjalla”.



Perhe on varustautunut siihen, että kunnostus muuttovalmiuteen ”ottaa oman aikansa”. Aikataulua ei ole laadittu, sen asettaminen kun on tässä vaiheessa mahdotonta.

–Itse tehdään niin paljon kuin mahdollista. Ammattilaisia käytetään tarvittaessa, Toni Huhtala toteaa.

Vaikka suunnitelmat tuppaavat muuttumaan, joitain aihioita tulevasta perhe on mietiskellyt. Yksi tarkoitus on, että Mussalossa Toni Huhtalalla on mahdollisuus laajentaa liiketoimintaa.

Nykyisissä tiloissa Kalliokoskella hän tarjoaa erilaisia hierontapalveluja klassisesta urheiluun. Etukylässä tulee riittämään tilaa myös jumppaan, miehellä kun on myös movement-koulutus.

