1.8.2018 00:00 Pienmylly on kohta harvinaisuus YRITYS Erkki Jalo on kuudennen polven mylläri. Kymenlaaksossa toimii enää kaksi myllyä, Jalon Mylly Liikkalassa ja Raussilan Mylly Raussilassa.

–Viiden ison myllyn ohella koko maassa toimii vain noin 45 tällaista pienmyllyä, joista niistäkin täysipäiväisen elannon tuottaa omistajalle vain 10–15. Isojen ja pienten myllyjen suhdetta kuvastaa se, että esimerkiksi Fazerin mylly Helsingissä jauhaa parissa päivässä saman verran jauhoa kuin me koko vuoden aikana, kertoo yrittäjä Erkki Jalo.

Pieni mylly pärjää Jalon mukaan kuitenkin erikoistumalla ja palvelulla.

–Olemme erikoistuneet hiutaleisiin, spelttihiutaleet ovat uusin tuote. Jauhamme vehnää, ruista, ohraa, kauraa ja pystymme asiakkaan toiveesta jauhamaan myös vaikkapa karheampaa ruisjauhoa, josta maaseudulla pidetään.

Jalo on pitänyt periaatteena kotimaisen, paikallisen viljan käyttämistä.

–Paikallisuus on meidän juttu. Vilja on jäljitettävissä. Lisäksi olemme erikoistuneet myös luomuviljaan.

Lopputuotteet myydään lähialueen kauppoihin ja leipomoihin. Tehtaan myymäläkin toimii.



Myllyn pyörittäminen on vaativaa puuhaa. Työ alkaa viljan hankkimisesta. Viljaa ei kaadeta suoraan myllyyn, vaan se on puhdistettava ja sen laatua tutkitaan tarkkaan.

–Vilja kypsyy pellolla osin eri aikoihin, mikä edellyttää meiltä laadun tasaamista, Jalo kertoo.

Vanhan ajan kiviparien sijaan vilja jauhetaan nykyisin useilla valssimyllyillä, joiden metallisten pyörien välistä vilja kulkee läpi uudestaan ja uudestaan, kunnes se on toivotunlaista.

Valmis jauho pussitetaan myllyssä. Myös valmiin tuotteen laatua tutkitaan tarkkaan ja lähetetään tutkittavaksi jauholaboratorioon.

–Erityisesti leipoutumisominaisuudet ovat tärkeä tieto.

Jalo on jo kuudennen sukupolven mylläri.

–Alan koulutusta ei varsinaisesti oppilaitoksissa ole vaan laitevalmistajat kouluttavat myllyjen käyttöön. Itse olen oppinut alan omalta isältäni ja yrityksen ja erehtymisen kautta.

Jalo kertoo, että omille lapsille hän ei aio alaa tuputtaa pitkästä sukuperinteestä huolimatta.

–Yrittäminen on työlästä. Tässä työskentelee kolme henkilöä, mutta meillä on silti ison firman byrokratia, johon menee välillä puolet ajasta.



Kuluttajien tottumukset vaikuttavat alaan jonkin verran.

–Karppaaminen taitaa olla ohitse, mutta esimerkiksi alkuperäisviljat kuten speltti ja emmer ovat muodissa. Niissä on nykyviljaan verrattuna suurempi ravintoarvo, mutta niitä on kalliimpaa tuottaa.

Täysjyvävilja ja pienleipomoiden ”oikea ruisleipä” ovat muodissa.

–Kyllä meidänkin perheessä silti syödään myös pehmeää leipää, koska se on hyvää.



Jalon Myllyllä on kaikille avoin puuropäivä vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina eli tänä vuonna 25.8. Perinne on ollut käynnissä vuodesta 2003 saakka.

–Viime vuonna puuropäivillä kävi noin 800 henkeä. Esittelemme tänä vuonna uudet spelttihiutaleet puuropäivillä, vinkkaa Jalo.

