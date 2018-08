18.8.2018 00:00 Vielä viisi vuotta aikaa FUTIS FC KTP etsii pelaajia tuttujen agenttien avulla. Niin löytyi myös toppari Kwame Watson-Siriboe. Maailmassa on lukematon määrä ammattilaisjalkapalloilijoita ja sellaiseksi haluavia. Miten suomalainen seura etsii moisesta joukosta itselleen sopivia pelaajia?

–Pitää olla tietty määrä agentteja, joille voi esittää toiveen: tarvitsemme tällaisen pelaajan tälle ja tälle pelipaikalle, kertoo FC KTP:n päävalmentaja Jari-Pekka Gummerus.

–Sitten agentit lähtevät tekemään työtään.

KTP pelaa jalkapallon miesten Ykkösessä. Joukkueen kahdeksasta ulkomaisesta pelaajasta neljä on palkattu agenttien kautta. Toiset neljä ovat pelanneet Suomessa aiemminkin, ja heidän kanssaan seura on neuvotellut sopimuksen suoraan.



–Olen aina halunnut pelata Euroopassa, sanoo KTP:n yhdysvaltalainen toppari Kwame Watson-Siriboe.

–Amerikkalainen pelaaja yhdistää mielessään Euroopan maailman parhaisiin liigoihin.

Kuluva kausi on kuitenkin Watson-Siriboelle ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Yliopistouran jälkeen hän pelasi kahdeksan kautta ammattilaisena kotimaassaan.

Pohjois-Amerikan ykkösliigassa MLS:ssa Watson-Siriboe pelasi kolmessa eri seurassa yhteensä 40 ottelua. Myös kakkostason liigajoukkueita hän kiersi ympäri mannerta.

–Amerikkalainen agenttini odotti tilaisuutta saada minut Eurooppaan, mutta en tiedä, oliko hänellä oikeanlaista yhteistyöverkostoa.

Ura Eurooppaan urkeni lopulta ystävän avulla.

Pelatessaan MLS:n Real Salt Lake Cityssä Kwame Watson-Siriboe tutustui Abdoulie Mansallyyn. Tämä siirtyi viime kaudeksi PS Kemiin ja Veikkausliigaan.

–Puhuin Abdoulien kanssa hänen kokemuksistaan Suomessa ja olin yhteydessä hänen agenttiinsa.

–Agentin nimi on Tomi… En tiedä, mikä hänen sukunimensä on.

KTP on tehnyt aiemminkin yhteistyötä kyseisen Tomi Linkojoen kanssa. Nykyisessä joukkueessa on toinenkin hänen välittämänsä ulkomaalaispelaaja.

Abdoulie Mansally pelaa tällä kaudella liigaa FC Inter Turussa.



Jalkapalloilemalla Suomen Ykkösessä ei rikastu. EU:n ulkopuolelta tulevien pelaajien minimipalkka on noin 1 200 euroa kuussa.

–Kyse on enemmän tilaisuudesta kuin rahasta. Pitää päästä seuraan, jossa on näkyvillä, Kwame Watson-Siriboe sanoo.

–Täältä on hyvä aloittaa. Ruotsissa ja Tanskassa on hyvä liiga, Norjassa myös.

Watson-Siriboe on 31-vuotias.

–Nykyisin topparit pelaavat 36-vuotiaaksi, joten on minulla ainakin viisi vuotta aikaa, hän sanoo ja naurahtaa.

Sopimus KTP:n kanssa kattaa vain tämän kauden.

–Jos mitään kiinnostavaa ei ole ensi kaudeksi tarjolla, voin ryhtyä tekemään jotakin aivan muuta. Minulla on tutkinto yliopistosta.



Ykkösen ulkomaalaissäännöt ovat monimutkaiset, mutta väljät.

–Kun joukkuetta aletaan rakentaa, kotimaiset vaihtoehdot käydään ensin läpi. Sen jälkeen vasta käännytään ulkomaille, sanoo KTP:n päävalmentaja Jari-Pekka Gummerus.

–Jos saisin valita, lisäisin kotimaisten pelaajien määrää. Mutta kotimaisten pelaajien tarjonta ainakaan meille ei ole ollut kovin iso.

HARRI MANNONEN Maailmassa on lukematon määrä ammattilaisjalkapalloilijoita ja sellaiseksi haluavia. Miten suomalainen seura etsii moisesta joukosta itselleen sopivia pelaajia?–Pitää olla tietty määrä agentteja, joille voi esittää toiveen: tarvitsemme tällaisen pelaajan tälle ja tälle pelipaikalle, kertoo FC KTP:n päävalmentaja–Sitten agentit lähtevät tekemään työtään.KTP pelaa jalkapallon miesten Ykkösessä. Joukkueen kahdeksasta ulkomaisesta pelaajasta neljä on palkattu agenttien kautta. Toiset neljä ovat pelanneet Suomessa aiemminkin, ja heidän kanssaan seura on neuvotellut sopimuksen suoraan.–Olen aina halunnut pelata Euroopassa, sanoo KTP:n yhdysvaltalainen toppari–Amerikkalainen pelaaja yhdistää mielessään Euroopan maailman parhaisiin liigoihin.Kuluva kausi on kuitenkin Watson-Siriboelle ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Yliopistouran jälkeen hän pelasi kahdeksan kautta ammattilaisena kotimaassaan.Pohjois-Amerikan ykkösliigassa MLS:ssa Watson-Siriboe pelasi kolmessa eri seurassa yhteensä 40 ottelua. Myös kakkostason liigajoukkueita hän kiersi ympäri mannerta.–Amerikkalainen agenttini odotti tilaisuutta saada minut Eurooppaan, mutta en tiedä, oliko hänellä oikeanlaista yhteistyöverkostoa.Ura Eurooppaan urkeni lopulta ystävän avulla.Pelatessaan MLS:n Real Salt Lake Cityssä Kwame Watson-Siriboe tutustui. Tämä siirtyi viime kaudeksi PS Kemiin ja Veikkausliigaan.–Puhuin Abdoulien kanssa hänen kokemuksistaan Suomessa ja olin yhteydessä hänen agenttiinsa.–Agentin nimi on Tomi… En tiedä, mikä hänen sukunimensä on.KTP on tehnyt aiemminkin yhteistyötä kyseisenkanssa. Nykyisessä joukkueessa on toinenkin hänen välittämänsä ulkomaalaispelaaja.Abdoulie Mansally pelaa tällä kaudella liigaa FC Inter Turussa.Jalkapalloilemalla Suomen Ykkösessä ei rikastu. EU:n ulkopuolelta tulevien pelaajien minimipalkka on noin 1 200 euroa kuussa.–Kyse on enemmän tilaisuudesta kuin rahasta. Pitää päästä seuraan, jossa on näkyvillä, Kwame Watson-Siriboe sanoo.–Täältä on hyvä aloittaa. Ruotsissa ja Tanskassa on hyvä liiga, Norjassa myös.Watson-Siriboe on 31-vuotias.–Nykyisin topparit pelaavat 36-vuotiaaksi, joten on minulla ainakin viisi vuotta aikaa, hän sanoo ja naurahtaa.Sopimus KTP:n kanssa kattaa vain tämän kauden.–Jos mitään kiinnostavaa ei ole ensi kaudeksi tarjolla, voin ryhtyä tekemään jotakin aivan muuta. Minulla on tutkinto yliopistosta.Ykkösen ulkomaalaissäännöt ovat monimutkaiset, mutta väljät.–Kun joukkuetta aletaan rakentaa, kotimaiset vaihtoehdot käydään ensin läpi. Sen jälkeen vasta käännytään ulkomaille, sanoo KTP:n päävalmentaja Jari-Pekka Gummerus.–Jos saisin valita, lisäisin kotimaisten pelaajien määrää. Mutta kotimaisten pelaajien tarjonta ainakaan meille ei ole ollut kovin iso. 18.8.2018 > Vielä viisi vuotta aikaa 14.8.2018 > Markkinahumua Pyhtäällä 4.8.2018 > Musta elokuva kaipaa tekijöitä 1.8.2018 > Pienmylly on kohta harvinaisuus 24.7.2018 > Närpiäiset tekevät tilannekomiikkaa lapsille 20.7.2018 > Koulu kävi kaupaksi 18.7.2018 > Euroja kulunee yli puoli miljoonaa 11.7.2018 > KTP:N KAHVILA ALOITTAA KAUPPATORILLA 6.7.2018 > Kesäillan jumalanpalvelus Kievarimuseolla 5.7.2018 > Takaa-ajo ja ladattu ase << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>