7.9.2018 00:00 Cursorilla avoimet ovet 12.9. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan avoimien ovien päivän merkeissä keskiviikkona 12.9. kello 12–18 Cursorin toimitiloissa Eagle-talolla, osoitteessa Kyminlinnantie 6, Kotka. Avoimissa ovissa on monipuolisesti esillä Cursorin toimintaa yritysneuvonnasta elokuvakomissioon ja matkailuneuvonnasta yrittäjyyskasvatukseen. Yksi Cursorin neuvottelutiloista muuttuu Kino Cursoriksi. Tilassa on mahdollisuus katsoa mm. Cursorin yritysneuvojien videoblogeja ja tapahtumavideoita, popcornien kera tietysti. Tapahtuma on kaikille avoin.



Verkossa on käynnissä leikkimielinen visa, jossa testataan tietoa Cursorin 30-vuotisen historian varrelta. Visaan osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan seudun tuotepaketteja. Visaan voi osallistua myös avointen ovien tapahtumassa. Visa on auki osoitteessa www.cursor.fi/visa.



Tapahtuma verkossa: https://www.cursor.fi/fi/avoimet-ovet-cursorissa. Avoimissa ovissa on monipuolisesti esillä Cursorin toimintaa yritysneuvonnasta elokuvakomissioon ja matkailuneuvonnasta yrittäjyyskasvatukseen. Yksi Cursorin neuvottelutiloista muuttuu Kino Cursoriksi. Tilassa on mahdollisuus katsoa mm. Cursorin yritysneuvojien videoblogeja ja tapahtumavideoita, popcornien kera tietysti. Tapahtuma on kaikille avoin.Verkossa on käynnissä leikkimielinen visa, jossa testataan tietoa Cursorin 30-vuotisen historian varrelta. Visaan osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan seudun tuotepaketteja. Visaan voi osallistua myös avointen ovien tapahtumassa. Visa on auki osoitteessaTapahtuma verkossa: