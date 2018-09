26.9.2018 00:00 Kaupunkilehti ja paikallisopas taskussasi Kaupunkilehdet Ankkuri & PK lanseeraavat tällä viikolla kaupunkilehden ilmoitukset ja sähköisen paikallisoppaan yhdistävän mobiilipalvelun Kymenlaaksossa. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Adfore Technologies Oy. Ankkuri & PK ovat käytännössä palvelun jälleenmyyjiä. Kyseessä on ensimmäinen askel kaupunkilehtien laajassa ”digiloikassa”.

Palvelu auttaa löytämään lähialueen parhaat tarjoukset, aukioloajat sekä sijainnit. Ilmoituksesi kaupunkilehdessä tulee nyt automaattisesti näkyviin myös mobiiliin.

Palvelun voi ottaa käyttöön verkkoselaimen kautta osoitteessa: www.tassa.fi tai lataamalla älypuhelimeen tai tablettiin tässä.fi -sovelluksen Google Play- palvelusta tai App Storen sovelluskaupasta. Palvelun käyttäminen ja sovelluksen lataaminen on kuluttajille ilmaista. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Adfore Technologies Oy. Ankkuri & PK ovat käytännössä palvelun jälleenmyyjiä. Kyseessä on ensimmäinen askel kaupunkilehtien laajassa ”digiloikassa”.Palvelu auttaa löytämään lähialueen parhaat tarjoukset, aukioloajat sekä sijainnit. Ilmoituksesi kaupunkilehdessä tulee nyt automaattisesti näkyviin myös mobiiliin.Palvelun voi ottaa käyttöön verkkoselaimen kautta osoitteessa:tai lataamalla älypuhelimeen tai tablettiin-sovelluksen Google Play- palvelusta tai App Storen sovelluskaupasta. Palvelun käyttäminen ja sovelluksen lataaminen on kuluttajille ilmaista.