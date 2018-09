29.9.2018 00:00 Kulta ja korut ovat paras vakuus YRITTÄJYYS Taulut eivät panttilainaamoon kelpaa. –Hyvä laina olivat aikanaan Kymen Puhelimen osakkeet, jollainen oli myös panttilainaamomme ensimmäisen lainan vakuus. Puhelinosakkeiden nimellisarvo oli 1 000 markkaa, mutta asiakas sai niistä lainaa 1 500 markkaa, muistelee Kymen Panttilainaamo Oy:n yrittäjä Seppo Heikkilä (74).

–Tosin Elisan ostettua Kymen Puhelimen lainakantamme romahti. Lisäksi jouduimme maksamaan ihmisten puhelinlaskuja, sillä puhelinyhtiö vaati, ettei osaketta voinut siirtää toisen nimiin ennen kuin puhelinlaskut oli maksettu.



–Suurimpien lainojen vakuutena ovat olleet asunto-osakkeet. Korutkin ovat toimineet vakuutena jopa 10 000 euron lainoille. Lainoista suurin osa on kuitenkin arvoltaan sadasta tuhanteen euroon. Yleisin sekä tärkein lainanvakuus ovat korut, kertoo Seppo, joka siirtyi 1990 Kotkaan perustetun panttilainaamon omistajaksi 1992, mutta aloitti työt yrityksessä vasta muutamaa vuotta myöhemmin.

–Yrittäjäksi ryhtyessäni en tiennyt panttilainauslaitoksen toiminnasta mitään. Kiinnostus syntyi ryhtyessämme seurustelemaan yrityksessä työskennelleen ja edelleen työskentelevän nykyisen puolisoni Tuijan kanssa mainitsee Seppo, joka on koulutukseltaan autoinsinööri ja toimi Etelä-Kymenlaakson ammattikurssikeskuksen, nykyisen aikuiskoulutuskeskuksen johtajana ja rehtorina vuodesta 1972 aina 1990-luvulle asti.



Kymen Panttilainaamo Oy on laatuaan ainoa yritys Kaakkois-Suomessa. Poikkeus oli Lappeenrannassa vähän aikaa toiminut vastaava laitos, joka oli porilaisen yrityksen toimipiste.

–Kannattavuudesta ei lopettamispäätöksessämme ole kysymys, vaan siitä, että olemme molemmat jo yli 70-vuotiaita, ja meidän täytyy vielä järjissä ollessamme luopua tästä yritystoiminnasta, hymähtää Seppo.

–Perhepiiristä jatkajaa ei ole löytynyt, mutta tavoitteenamme on ollut löytää ulkopuolinen jatkaja. Toisaalta emme ole liikettämme aktiivisesti kaupanneet.



–Pelikonsolien kauppa on hiljentynyt pelaamisen siirryttyä internettiin. Tauluja emme ole ottaneet vakuutena vastaan vuosikausiin mistään hinnasta, sillä joutuessamme realisoimaan vakuuden sellaisena otettua taulua ei osta kukaan.

–1990-luvulla stereoräkit olivat kysyttyjä. Tänä päivänä räkkejä ei tuo kukaan, emmekä me niitä vastaanota. Vakuutena toimivan tekniikan lajitelma on musiikkilaitteet ja kamerat korvanneiden älypuhelimien aikana rajoittunut pieneksi, huomauttaa Seppo ja esittelee 1990-luvulla 50 000–60 000 markkaa maksanutta videotykkitelevisiota, joka nyt on myynnissä 100 eurolla.



Panttilainaamoa ei pidä sotkea osto- ja myyntiliikkeeseen.

–Meille tuodusta tavarasta suurin osa lunastetaan takaisin. Teemme lainan pääsääntöisesti kolmeksi kuukaudeksi 3 prosentin kuukausikorolla. Laina on mahdollista uusia korot maksamalla kuukauden suoja-ajalla, ja vasta neljännen kuukauden jälkeen esinevakuus menee myyntiin, muistuttaa Tuija.

–Nyt kun ajamme yritystämme ja sen lainakantaa alas, sovimme lyhyempiä laina-aikoja, koska meillä ei enää ensi vuonna saa olla lainoja voimassa, tarkentaa Seppo.



Vuosien varrella Kymen Panttilainaamoon kertynyttä tavaraa huutokaupataan lauantaina 8. joulukuuta seurakuntakeskuksen kahviossa.

