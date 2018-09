28.9.2018 11:00 Vanha tehdas lämpiää taas Verlan puuhiomossa ja pahvitehtaassa on ensimmäinen lämmityskausi 55 vuoteen. Tulevana lauantaina tehtaalla on avoimet ovet ja museokierroksille lämpimään tehtaaseen on vapaa pääsy. (Kuva: Ville Majuri) Tänä vuonna UPM on investoinut Verlan maailmanperintökohteeseen lämmitysratkaisun ja Verlan tehtaalla on käynnistymässä ensimmäinen lämmityskausi sitten tehtaan toiminnan ajan. Vuodesta 1964 Verlan rakennukset ovat olleet kylmillään, ja kosteus sekä lämpötilojen vaihtelu ovat rapauttaneet tiilirakennuksia. Lämmityksen tavoite on parantaa rakennusten ja esineistöön säilymisolosuhteita, edistää rakenteiden kuivumista ja tasata lämpötilojen jyrkkiä vaihteluita. Lämmityksestä on iloa myös vierailijoille, kun tehtaassa tarkenee viileämmälläkin säällä.



Uusiutuvaa puupellettiä polttoaineena käyttävä lämpölaitos sijoitettiin 1893 rakennetun kuivaamon olemassa olevaan kattilahuoneeseen. Vanhojen kattiloiden lomaan asennetut uudet lämmityskattilat edustavat uusinta aikakautta vanhassa kattilahuoneessa. Alkuperäiseen käyttöönsä palautui kattilahuoneen lisäksi tehtaan yli 130-vuotias piippu, josta kylmällä säällä kohoava höyry luo vaikutelman, jossa tehdas ikään kuin edelleen olisi toiminnassa. Lämmönjako tehtaaseen on toteutettu vesikiertoisena vanhanaikaisia ripaputkipattereita hyödyntäen. Tehtaan toiminnan aikainen höyrypatteriverkosto jäi paikoilleen koskemattomana.



UPM hankki lämmitysratkaisun KSS Energia Oy:n tytäryhtiöltä KSS Lämpö Oy:ltä, jonka toimialaan kuuluvat erilaiset aluelämpöratkaisut. KSS Lämpö vastaa myös lämpölaitoksen operoinnista. Lämmitysinvestoinnin lisäksi UPM on vuoden 2018 aikana restauroinut Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan rakennuksia monin tavoin. Suurimpina toimienpiteinä toteutettiin tehtaan hiomon laipion kantavien rakenteiden restaurointi, kuivaamon seinämuurien muurauskorjauksia, sekä hiomorakennuksen saumapeltikatteen osittainen uusiminen.



Lauantaina 29.9. tehtaalla järjestetään avoimet ovet ja museokierroksille lämpimään tehtaaseen on vapaa pääsy kello 11–16. Poikkeuksellisesti silloin pääsee tutustumaan myös tehtaan kuivaamon vanhaan kattilahuoneeseen, jossa lämmitysratkaisua esittelevät kello 12–14 UPM Verlan tehdasmuseon ja KSS Lämpö Oy:n edustajat. Tänä vuonna UPM on investoinut Verlan maailmanperintökohteeseen lämmitysratkaisun ja Verlan tehtaalla on käynnistymässä ensimmäinen lämmityskausi sitten tehtaan toiminnan ajan. Vuodesta 1964 Verlan rakennukset ovat olleet kylmillään, ja kosteus sekä lämpötilojen vaihtelu ovat rapauttaneet tiilirakennuksia. Lämmityksen tavoite on parantaa rakennusten ja esineistöön säilymisolosuhteita, edistää rakenteiden kuivumista ja tasata lämpötilojen jyrkkiä vaihteluita. Lämmityksestä on iloa myös vierailijoille, kun tehtaassa tarkenee viileämmälläkin säällä.Uusiutuvaa puupellettiä polttoaineena käyttävä lämpölaitos sijoitettiin 1893 rakennetun kuivaamon olemassa olevaan kattilahuoneeseen. Vanhojen kattiloiden lomaan asennetut uudet lämmityskattilat edustavat uusinta aikakautta vanhassa kattilahuoneessa. Alkuperäiseen käyttöönsä palautui kattilahuoneen lisäksi tehtaan yli 130-vuotias piippu, josta kylmällä säällä kohoava höyry luo vaikutelman, jossa tehdas ikään kuin edelleen olisi toiminnassa. Lämmönjako tehtaaseen on toteutettu vesikiertoisena vanhanaikaisia ripaputkipattereita hyödyntäen. Tehtaan toiminnan aikainen höyrypatteriverkosto jäi paikoilleen koskemattomana.UPM hankki lämmitysratkaisun KSS Energia Oy:n tytäryhtiöltä KSS Lämpö Oy:ltä, jonka toimialaan kuuluvat erilaiset aluelämpöratkaisut. KSS Lämpö vastaa myös lämpölaitoksen operoinnista. Lämmitysinvestoinnin lisäksi UPM on vuoden 2018 aikana restauroinut Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan rakennuksia monin tavoin. Suurimpina toimienpiteinä toteutettiin tehtaan hiomon laipion kantavien rakenteiden restaurointi, kuivaamon seinämuurien muurauskorjauksia, sekä hiomorakennuksen saumapeltikatteen osittainen uusiminen.Lauantaina 29.9. tehtaalla järjestetään avoimet ovet ja museokierroksille lämpimään tehtaaseen on vapaa pääsy kello 11–16. Poikkeuksellisesti silloin pääsee tutustumaan myös tehtaan kuivaamon vanhaan kattilahuoneeseen, jossa lämmitysratkaisua esittelevät kello 12–14 UPM Verlan tehdasmuseon ja KSS Lämpö Oy:n edustajat. 29.9.2018 > Kulta ja korut ovat paras vakuus 28.9.2018 > Arvopyörät kateissa > Vanha tehdas lämpiää taas 26.9.2018 > Kaupunkilehti ja paikallisopas taskussasi 20.9.2018 > Oikaisu 19.9.2018 > Markus Vanhala elää utopiaa 15.9.2018 > Paikallista arvostetaan 14.9.2018 > Kovaa, kännissä ja kortitta > Vectran kolhijaa etsitään 12.9.2018 > ”Kotka on järjettömän hieno kaupunki” << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>