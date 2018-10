2.10.2018 14:00 Kotkassa asuva kateissa Kotkassa asuvaa miestä Mudhar, Zuhair Ali Ibrahimia ei ole tavoitettu 27.8. jälkeen. Poliisilla, eikä omaisilla ole tietoa missä henkilö on.

Kadonnut henkilö on 36-vuotias.



Tuntomerkit: henkilöllä voi olla tällä hetkellä mustat lyhyet hiukset, ruskeat silmät, parta, normaalivartaloinen, pituus yli 170 cm.



Henkilö mahdollisesti liikkeellä viininpunaisella farmarimallisella Ford Focus:lla.



Akuutit havainnot hätäkeskukseen 112 tai poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 500 (ma-pe klo 8-16.15), vihjeen voi myös laittaa sähköpostin välityksellä osoitteeseen

