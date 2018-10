6.10.2018 00:00 Pullahalauksia ja rentoa viihtymistä PUOTIPÄIVÄT Katjan ja Sannan yhteinen unelma ja projekti syntyvät kovasta työstä ja iloisesta tunnelmasta. –Tämä on meille yhteinen unelma, projekti ja työmaa, kertovat kahvila-konditoria Hyggen yrittäjät Sanna Sinisalo ja Katja Niemi.

Jo vuoden kestänyt yhteinen yrittäminen on hitsannut Sannan ja Katjan työtä pelkäämättömäksi, ideoita pursuavaksi ja huimiakin suunnitelmia toteuttavaksi työpariksi. Yhteinen huumori ja hulluttelu saavat heidän silmänsä säihkymään, ja iloinen elämänasenne saa asiakkaatkin hyvälle tuulelle.

–Toisesta saa tukea, kun on itse väsynyt, Katja jatkaa.

–Saamme kaiken näyttämään helpolta, mutta harvat tietävät, miten kovaa työtä tämä on, Sanna tuumaa vakavoituen – ja hymyilee taas iloisesti.



Kahvilan perustaminen oli huima luku näiden naisten elämässä. Sanna sai yöllä Katjalta viestin: ”Nukutko vai ootko töissä? Nyt mulla ois meille paikka, lähdetkö mukaan?” Sanna mietti 30 sekuntia ja vastasi: ”Joo!”

Kaikki tapahtui nopeasti, ja koko ajan mentiin täysillä. Keskuskatu 35:ssä ennen ollut kahvila sai aivan uuden ilmeen. Sisustussuunnittelijoina, remonttinaisina ja talonmiehinä ahersivat Katja ja Sanna, apuna joukko ystäviä ja omaisia. Tunteja ei laskettu.

Koko prosessi näytettiin somessa, kuten kahvilan vaiheet jatkossakin.

–Teemme siellä itsestämme pellejä ja ihmisillä on hauskaa. Esimerkiksi jouluna Katja oli joulupukki ja minä joulukuusi, Sanna nauraa.

Kun kahvila avautui, he siirtyivät omalle alalleen eli kondiittoreiksi leipomaan kaikki Hyggessä tarjottavat herkut. Pikkuisessa kahvilan keittiössä valmistettujen hyggepullien, leivosten ja piiraiden menekki oli niin hyvä, että jo kolmantena päivänä avaamisen jälkeen alettiin rekrytoida työntekijöitä. Ensimmäinen aloitti vajaa kaksi viikkoa myöhemmin.

Nyt tiskin takana asiakkaita palvelee Aina Choldra-Laaksonen.



Hygge-sanaa on vaikea suomentaa. Se syntyy rennosta olosta, kiireettömyydestä ja nautiskelusta.

Hyggepullia, joita voisi kutsua pullahalauksiksi, on kahvilassa tarjolla aina, samoin mm. feta-parsa-pinaattipiirakkaa. Muiden perustuotteiden lisäksi vitriinistä löytyy piiraita ja kakkuja, jotka ovat syntyneet leipojien oivalluksista ja innostuksesta.

–Viime talvena käytimme aurajuustoa kakkuihin. Meripäivillä valmistimme Fresitasta kuohuviinikakkua ja sitä ennen jopa viskijuustokakkua.

Vegaanisia vaihtoehtoja on aina tarjolla, ja kaikki suolaiset piiraat ovat gluteenittomia.







Sesonkeihin Hyggessä satsataan paljon.

Runeberginpäivänä paistettiin 400 torttua kahvilan pienessä uunissa, jossa paistui kerrallaan 12 torttua. Laskiaissunnuntaina paistettiin 400 pullaa. Pääsiäisenä piilotettiin pääsiäismunia, Roosanauhapäivänä kaikki oli vaaleanpunaista ja rahaa lahjoitettiin keräykseen.

Ystävänpäivään leivoksiin taiteiltiin teksteiksi ”höpöseni”, ”muru” ja hymyilevää suosiota saanut ”mun idiootti”…

Uusi leipomo Ruonalassa helpottaa jatkossa kondiittorien työtä. Tilaustuotteita tilaavien kannattaa kuitenkin tehdä tilauksensa hyvissä ajoin.

6.10.2018 > Pullahalauksia ja rentoa viihtymistä 3.10.2018 > Terveysasema nousee koulun pihaan 2.10.2018 > Kotkassa asuva kateissa 29.9.2018 > Kulta ja korut ovat paras vakuus 28.9.2018 > Arvopyörät kateissa > Vanha tehdas lämpiää taas 26.9.2018 > Kaupunkilehti ja paikallisopas taskussasi 20.9.2018 > Oikaisu 19.9.2018 > Markus Vanhala elää utopiaa 15.9.2018 > Paikallista arvostetaan << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>