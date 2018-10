10.10.2018 00:00 Kaikkea muuta kuin alkuperäinen AUTOT Jussi Forsströmin viides Ferrari on tuunattu Italian kaunotar. –Ai miksi mulla on Ferrari?

Keittiönsä pöydän äärellä istuva Jussi Forsström kallistaa päätään ja miettii vastaustaan.

–Ostin Ferrarin vuonna 2002. Omistin silloin aika hyvin menevän firman, josta joskus jäi ylimääräistä rahaa. Suomessa ei siihen aikaan Ferrareita paljoa ollut, ja olin kiinnostunut autosta.

Forsström vilkaisee ikkunasta ulos. Pihassa kimaltelee miehen viides Ferrari. Ja kuulemma viimeinen.



Automies. Sitä Jussi Forsström on ollut aina. Edes ajokorttia ei vielä ollut kun hän osti ensimmäisensä, jenkkiauton. Sen jälkeen on ollut paljon erilaisia autoja, jotka on tullut ja mennyt, hän sanoo.

Tällä hetkellä hän omistaa kymmenkunta erilaista menopeliä.

–Eniten tykkään jenkkiautoista, ne on lähempänä todellisuutta mulle. Nyt työstän vuoden -68 mallia olevaa Plymouth Sport Satellite -avoautoa. Siihen tulee kaikki uutta sisusta myöten.

Autojen tuunaus on Forsströmille mieluinen harrastus. Käsiensä kautta lukuisa määrä autoja on kokenut muodonmuutoksen pohjasta kattoon.

Myös tuorein Ferrari 348.



Forsströmin ensimmäinen Ferrari oli vuoden -90 mallia oleva 348, kuten nykyinenkin. Seuraavat olivat F355 Spider, 430F1 ja 360 Spider.

–Neljännen jälkeen päätin, että jos hankin viidennen, sen pitää olla muuta kuin alkuperäinen. Muutosten pitää näkyä ainakin ulkonäössä ja tehoissa.

Nelisen vuotta sitten Forsström bongasi netistä Ferrarin, josta kiinnostui. Tuosta voisi saada tehtyä kirpeän, tehokkaan version. Hintakin oli kohtuullinen, noin 50 000 euroa.

Kauppa syntyi ja rakentaminen alkoi.

–Lisäsin autoon kaksi turboahdinta. Ne oli helppo asentaa, koska Ferrarin konehuone on kuin suunniteltu niitä varten. Vaihdoin uuden 360 -mallin vanteet ja renkaat ja tein konepellin, joka Ferrarissa on yleensä takana. Sisälle tein keskikonsolin, jotta sain uudet lisämittarit ja tämän päivän stereot navigointineen mahtumaan. Ratin vaihdoin pienempään, kertoo hän esimerkkejä muutostöistä.

Kaikki auton originaaliosat Forsströmillä on tallessa jotta mahdollinen seuraava omistaja voi halutessaan palauttaa mallin alkuperäiseksi.



Muutostyöt saivat huomiota vuonna 2016 Suomen Ferrari-kerhon rata-ajopäivässä Porvoossa.

–Uudemmat Ferrarit tuntuivat siltä, että eikö nämä kulje vai onko näissä jotain vikaa, kun minun paljon vanhemman Ferrarin ohi ei pääse vaikka kuinka yrittäisi, muistelee Forsström autonsa aiheuttamia reaktioita.

Seuraavana vuonna oli Helsingissä kerhon 30-vuotisjuhla, jonne tuli Ferrareita myös Ruotsista, Tanskasta, Saksasta ja Sveitsistä, yhteensä noin sata.

–Autoni oli siellä eniten kuvattu. Kysyin mistä moinen. Mulle sanottiin, että kerrankin on Ferrari joka ei ole täysin alkuperäinen ja sille on tehty jotain kivaa.

Tänä vuonna kerhon nopeustestissä Vantaan lentokentällä nopeimman ajan 300 metrillä vetäisi uusi 488 -mallinen, 196km/h. Toiseksi nopein oli sitä edellinen 458 -malli.

–Minun vanha 348 oli kolmanneksi nopein, 167km/h. Viimeisessä lähdössäni kyytiin halusi mies, joka oli tilannut uuden 500 000 euroa maksavan 488 -mallin. Hän totesi, että perhana, kyllä Ferrarisi lähtee lujaa.



Nyt Forsström keskittyy italialaiseen rautaan eli takorautoihin, joista hän on valmistanut Lorenzo.fi -yrityksensä puitteissa erilaisia tuotteita jo 15 vuoden ajan.

Punainen Italian kaunotar on tuunattu sellaiseksi, jollaisena saa nyt toistaiseksi pysytellä.



